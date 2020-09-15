MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFransa basınından Macron'a sert eleştiri
GeriDünya Fransa basınından Macron'a sert eleştiri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 17:00 | Son Güncelleme:

Fransa basınından Macron'a sert eleştiri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa basınından Macron'a sert eleştiri
Abone Olgoogle-news

Fransız L'Opinion gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın peşinden gitmesini eleştirerek, Fransa'nın bölgede tansiyonu düşürmesi gerektiğini yazdı.

Fransız L'Opinion gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın peşinden gitmesini eleştirerek, Fransa'nın bölgede tansiyonu düşürmesi gerektiğini yazdı.

L'Opinion gazetesinin haberinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Böyle bir durum karşısında tek sorumlu davranış tansiyonun yükselmesini önlemek için her şeyi yapmak ve aktörlerin müzakere masasına oturmasını sağlamak. Ancak maalesef Fransa bu yolu seçmedi. Fransa ihtilaftaki taraflardan biri olan Yunanistan'ın yanında yer aldı." ifadelerini kullanıldı.

Gazetenin haberinde, Yunanistan ile Türkiye'nin arasında yaşanan gerilimin yeni olmadığı da belirtilerek, "Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesine yönelik adımların atılması gerektiği ve Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülkenin ve NATO'nun isteğinin bu yönde olduğu" kaydedildi.

Haberde, "Fransa'nın Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin peşinden gitmemesi gerektiği" aktarılarak, "Emmanuel Macron için meşru şekilde Yunanistan'ı güvence altına aldıktan sonra, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile oyunu sakinleştirmenin zamanı geldi." değerlendirmesine yer verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle