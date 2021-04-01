Floyd davasında şok görüntüler! Katil polisin yaka kamerası kaydetmiş...

ABD’de Mayıs 2020'de polis memuru Derek Chauvin tarafından boynuna basılıp öldürülen George Floyd davasının üçüncü gününde, Chauvin’in üzerindeki polis kamerasına ait yeni görüntü yayınlandı.

ABD'de polis memuru Derek Chauvin’in boynuna basarak nefessiz bırakarak öldürdüğü George Floyd davasının 3’üncü gününde tanıkların dinlenmesine devam edildi. Polis memuru Derek Chauvin’in cinayetten yargılandığı duruşmada, olay gününe ait polis kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Chauvin’in yaka kamerasına ait görüntülerde, George Floyd’un polis aracına bindirilmesi için yoğun çaba harcandığı anlar yer aldı. Ayrıca görüntülerde, Chauvin’in Floyd'un boyun ve boğazına ellerini doladığı görüldü. Siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı dava pazartesi günü başladı. Chauvin'in 40 yıla kadar hapsi isteniyor. Chauvin'in Floyd'u gözaltına aldığı anlara tanık olanlar bu hafta mahkemede ifade verdiler.

İnternette viral olan videoyu çeken genç, polise Floyd'un nabzını ölçmesi için yalvaran itfaiyeci, bakkala giderken olayı gören 9 yaşındaki kız çocuğu birer birer polis memuru Derek Chauvin'in, Floyd'u yere yatırarak ensesine dizini bastırdığı anları anlattılar.

İddia makamı bu ay boyu devam edecek duruşmada delil ve ifadelerini sunmayı tamamladığında, Chauvin'in avukatları savunma yapacak ve sanık lehine tanıklar çağırabilecekler.

Görevden alınan Derek Chauvin "cinayet işlemek" ve "adam öldürmek" ile suçlanıyor. Chauvin suçlamaları reddediyor.

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