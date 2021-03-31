Dünya bu davayı konuşuyor... Şoke eden ifadeler bir bir ortaya çıkıyor!

Minneapolis itfaiyecisi ve acil tıp teknisyeni olarak geçen Mayıs ayında George Floyd'un polis cinayetine kurban gitmesi sırasında olay yerinin yakınında bulunan Genevieve Hansen dün tanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı.

Olaya tanık olduğunu belirten Hansen ifadesinde, Floyd'un polislerle tartışması sırasında olayın büyüyeceğini anladığını, Floyd'un yüzünün sanık Derek Chauvin tarafından ezildiğini ve Floyd'un haykırışlarını duyurduğunu söyledi.

Sanık Derek Chauvin'in Floyd'u diziyle yere bastırmasının ardından yaşanan olaya tepki göstermek isteyen kalabalığı polislerin uzaklaştırdığını ifade eden Hansen, kalabalıktan bazı insanların Floyd'a yardım etmek için polise yalvardığını aktardı.

'Orada öldürülen bir adam vardı' diye konuşan Hansen, kendisine tıbbi yardım sağlayabilirdim. Ölen kişi bu haktan mahrum bırakıldı' ifadelerini kullandı.

SANIK AVUKATIYLA TARTIŞTI

Duruşmaya tanık olarak katılan Hansen, sanık avukatı Eric J. Nelson ile duruşma esnasında tartıştı. Sanık avukatının George Floyd tutuklandığı sırada kalabalık üzgün müydü? sorusuna tepki gösteren Hansen, 'Ölen birini gördünüz mü bilmiyorum ancak biz çok üzüldük' diye cevap verdi.

Mahkeme başkanının Hansen'i uyararak, 'mahkemenin sorduğu soruya cevap verin. Avukatla tartışmayın' dediği öğrenildi

OLAYIN VİDEOSUNU ÇEKEN KİŞİ KONUŞTU

George Floyd'un ölüm anını kaydeden ve sosyal medyada yayınlayan, 18 yaşındaki Darnella F. de tanık olarak dinlendi.

Darnella F. yaşanan olay sırasında Cup Foods kafeye doğru yürüdüklerini ve Floyd'un yüzündeki korkuyu gördüğünü, hayatı için yalvardığını duyduğunu ve bunun için yaşananları kayda aldığını söyledi. Yaşananları dünyanın gündemine taşımayı sağlayan olayı videoya Darnella F, Floyd'un hayatını kurtarmak için bir şey yapamadığı için pişmanlık duyduğunu kaydetti. Darnella F, ifadesinde ayrıca Floyd'un acı çektiğini ve "Nefes alamıyorum" bağırışlarını duyduğunu dile getirdi. Genç tanık, Floyd'un korktuğu için annesine de seslendiğini ifade ederek, çevrede oluşan kalabalığın polis memurlarını tehdit ettiği yönündeki savunma ifadelerini de yalanladı.

AŞIRI DOZ UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ SAVUNMASI

Chauvin’ın savunma avukatları, duruşmadan önce yaptıkları açıklamada 46 yaşındaki Floyd'un aşırı dozdan öldüğünü iddia edeceklerini belirtti. 45 yaşındaki Chauvin, cinayet ve kasıtsız adam öldürme suçlamalarını reddetti. Olay yerinde bulunan diğer üç polis Tou Thao, J Alexander Keung ve Thomas Lane’in ise daha sonra yargılanacağı duyuruldu.

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