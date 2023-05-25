Fırtına başlıyor... Zelenski'nin danışmanı duyurdu: Karşı saldırı çoktan başladı

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İtalyan Rai1 kanalına konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'yı Ukrayna sınırlarına geri itme operasyonunun çoktan başladığını belirterek "1500 kilometrelik sınırda yoğun çatışmalar var, eylemler çoktan başladı" ifadelerini kullandı.



Podolyak'ın bahsettiği eylemlerin hangi cephede olduğu belli değil ancak Ukrayna askerlerinin şehri kuşatmak amacıyla Bakhmut çevresinde toplandığı biliniyor.



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Wagner’in kurucusu Prigojin daha önce de üst düzey Rus askeri yetkililerini hedef almış, Rusya’yı birliklerini desteklemedikleri için eleştirerek çok ihtiyaç duydukları cephane sağlanmazsa birliklerini kentten çekmekle tehdit etmişti.

Poldayak uzun süredir planlanan saldırının kırmızı kurdele keserek bir açılışı olmayacağını belirterek,açıklamasında bulundu.Poldoyak'ın açıklamasıRus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in itiraf gibi sözlerinin peşinden geldi.Prigojin dün yaptığı açıklamada aylardır çatışmaların sürdüğü Bakhmut’ta 20 binden fazla kayıp verdiklerini belirterek Rusya’nın Ukrayna’yı silahsızlandırma hedefinin kendi aleyhine sonuçlandığını, çünkü Ukrayna ordusunun Batılı ülkelerin silah tedariki ve eğitimleriyle daha fazla güçlendiğini söyledi.Prigojin, Ukrayna’nın karşı saldırısının Rus güçlerini Kırım dahil ülkenin güney ve doğu bölgelerinden çıkarmasının mümkün olduğunu belirterekdedi.Prigojin bugün yaptığı açıklamada ise askerlerinin Bakhmut'tan çekildiğini iddia etti ancak Ukrayna bölgedeki paralı askerlerin Rus birlikleri ile yer değiştirdiğini duyurdu.

ZAFERE GİDEN YOLDAKİ KÜÇÜK SANAYİ ŞEHRİ



Küçük bir sanayi şehri olan Bakhmut'un taktiksel önemi çok az olsa da, kendilerini zafere giden yoldaymış gibi göstermeye çalışan her iki taraf için de siyasi açıdan önemli hale geldi.



Rusya geçtiğimiz haftalarda şehrin kontrolünü ele geçirdiğini iddia etse de Ukraynalı General Oleksandr Syrskyi Ukrayna askerlerinin Rus birliklerini kuşatarak tuzağa düşürdüğünü öne sürmüştü.