Finlandiya ikiye bölündü... Başbakan partilerde eğlenebilir mi

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Önce arkadaşlarıyla olduğu bir ev partisinde şarkı söylerken ve dans ederkenki görüntüleri sızdırıldı. Ardından bir kulüpte eğlenirkenki görüntüleri geldi ve eğlence videoları ülkeyi de ikiye böldü.

DESTEK VE ELEŞTİRİ

İnternete sızdırılan ve 6 Ağustos’ta kaydedilen son videosunda Başbakan Sanna Marin, 20 arkadaşıyla birlikte eğlenmeye gittiği bir gece kulübünde, sabaha karşı üç farklı erkekle yakın danslar ederken görülüyor. Dans ettiği kişilerden biri, ülkenin önde gelen pop yıldızlarından biri. İşte tam bu noktada, Sanna Marin’e yönelik destek ve eleştiriler gelmeye başlıyor.

İMAJA ZARAR VERİYOR

Amerikan AP Ajansı’na konuşan Josua Fagerholm isimli bir pazarlamacı, görüntülerin Finlandiya’nın imajına zarar verdiğini savunarak, politikacıların halkın güvenini kazanması gerektiğini belirterek videoların hoş olmadığını söylüyor. Helsinki’den Mintuu Kylliainen isimli öğrenci ise videoların gerektiğinden fazla ilgi çektiği görüşünde. “Onun hayatında da eğlenceye yer olmalı” diyor.

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UYUŞTURUCU TESTİ VERDİ

Eleştiriler, evli ve bir çocuklu Sanna Marin’in eşi dışındaki erkeklerle samimi şekilde görüntülenmesi yönünde ağırlık kazanıyor. Bir diğeri de, ‘partileyen’ bir başbakanın ülkesini iyi yönetip-yönetemeyeceği ve temsiliyet meselesi. Hatta öyle ki, ırkçı, göçmen karşıtı ve ayrımcı tarzıyla öne çıkan İngiliz Daily Mail, dün attığı başlıkta şu ifadelere yer verdi: “Finlandiya’nın parti âşığı başbakanı için iş bitti mi? Evli Sanna Marin, hedonist yaşam tarzını savundu ve vahşi gecelerine dair görüntüler tüm dünyaya yayılınca uyuşturucu testi vermeyi seçti.”

‘YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM’

Marin’in son iki videoya yanıtı, “Vaktim vardı ve bunu arkadaşlarım için harcadım. Yanlış bir şey yapmadım. Olduğum kişi olmaya devam edeceğim. Umarım bu kabul görür” dedi ve tek üzüntüsünün özel videolarının kamuoyuyla paylaşılması olduğunu söyledi. Bu arada uyuşturucu testi de verdiğini açıkladı. Testin bir hafta içinde çıkması bekleniyor.

RUSYA’NIN İŞİ Mİ

Finlandiya’nın tarafsızlık politikasından vazgeçerek NATO üyeliği için girişimde bulunmasının Rusya’yı kızdırdığı ve Vladimir Putin’i karşısına aldığı, sızıntıların Moskova yönetimine bağlı hacker’ların işi olduğu da öne sürülüyor.

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34 YAŞINDA BAŞBAKAN OLDU

- 16 Kasım 1985’te Helsinki’de doğdu. Şu an 36 yaşında. Evli ve 4 yaşında bir kızı var.

- 2019’da 34 yaşında göreve geldiğinde Finlandiya’nın ve dünyanın en genç başbakanı olarak kayıtlara geçti.

- Babası Laura Marin, uzun yıllar alkolizmle mücadele etmiş bir bağımlıydı.

- Ailesi boşandıktan sonra, annesi ve annesinin kadın partneri tarafından büyütüldü.

- Ekonomik zorluklarla mücadele eden ailesine destek olmak için, öğrenciyken bir pastanede kasiyer olarak çalıştı.

- Kızının babası olan eski futbolcu Markus Raikonnen ile iki yıl önce görevdeyken evlendi. 18 yaşında tanışan ikili, 18 yıldır beraber.