Financial Times Türk çifti seçti: 2020 yılının insanları

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, koronavirüs salgınına karşı geliştirdikleri aşı ile 2020’ye umut olan Alman BioNTech’in kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin’i “Yılın insanları” seçti. Financial Times aşıyı, “günümüzün en önemli tıbbi buluşlarından biri” olarak niteleyerek, bu sayede insanlığın ‘1.6 milyon kişinin ölümüne sebep olan bir hastalığa karşı fiilen bir atak başlattığını’ belirtti. Aşının İngiltere ve ABD’de onaylandığına dikkat çekilerek, çiftin geliştirdiği aşının ‘dünyanın en güvenilir iki denetim kurumundan onay aldığı’ vurgulandı.

İLK AŞIYI İZLEYEMEDİLER

Gazeteye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Uğur Şahin “İngiltere’de ilk aşı olduğu sırada gergindik. Altı ülkede 22 binden fazla gönüllü üzerinde test edilmiş olmasına rağmen, insanların gerçek dünya koşullarında ilk kez aşılandığını görmek farklıydı” dedi. Ancak ikili, geçen hafta ilk aşıların İngiltere’de yapılmaya başlandığı görüntüleri yoğunluk nedeniyle kaçırdıklarını aktardı. İlk olarak 90 yaşındaki Margaret Keenan’a aşı yapılışını izleyemeyen Türeci ve Şahin, haberi dostlarından gelen mesajlardan aldıklarını belirtti. Gazetedeki makalede “Sağlık sistemleri bu kadar zorlanmadığında ve küresel ekonomi zor günler geçirmediğinde dahi her 10 aşıdan 6’sı onaylanmıyor. Evli çiftin hastalığı engellemekte yüzde 95 başarılı bir aşıyı bu şartlarda geliştirmiş olması, durumu daha da etkileyici yapıyor” ifadelerine yer verildi.