Filmleri aratmayan casusluk iddiası: Her yerdeler!

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Çin ve Batı arasında artan rekabet her alanda olduğu gibi askeri alanda da çekişmeli bir sürece dönüşmüş durumda. Savaş senaryolarının arttığı son günlerde korkular arttı. İngiliz The Sun gazetesinin iddiası gündemde yeni bir tartışmayı tetikledi. Habere göre Çin, ABD ve İngiltere'nin askeri sırlarına ulaşmak için yurtdışında yaşayan binlerce ajanını görevlendirdi.

Haberde Pekin’in, Avrupa ülkelerinde birçok üniversitelerde araştırmaları finanse ettiği ve İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait emekli pilotlara 25 bin sterlin maaş teklifi ile Çin Hava Kuvvetleri’ni eğitmeleri konusunda faaliyetler yürüttüğü iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberler, en az 60 Çin vatandaşının Birleşik Krallık üniversitelerinde askeri projeler üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Araştırma, rakamların “buzdağının görünen kısmı” olduğunu söylüyor ve aralarında Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun hizmet veren en az iki üyesi var.

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‘TRUVA ATI OPERASYONU’

Afganistan'da savaşan eski bir İngiliz Ordusu subayı olan Robert Clark, sızma olarak bilinen ‘Truva Atı’ efsanesinin Çin faaliyetlerini tanımlamak için "mükemmel bir metafor" olduğunu yazdı.

Civitas'ın araştırmasına göre, İngiltere merkezli araştırma merkezlerine sponsor olan şirketler arasında Çin'in en büyük silah üreticileri de bulunuyor.

Imperial College London'daki AVIC Yapısal Tasarım Merkezi'ni destekleyen China Aviation Industry Corporation of China firmasının örnek gösterildiği araştırmada istihbarat faaliyetleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

‘SAVAŞ UÇAKLARINI KOPYALIYORLAR’

Söz konusu Çinli AVIC firmasının, F-35 ve ABD Hava Kuvvetleri'nin özel savaş jeti F-22 Raptor gibi savaş uçaklarının kopyası olarak bilinen Çin'in J-20 hayalet avcı uçağını ürettiği biliniyor.

Firma ayrıca, Amerika'nın B-2 Spirit'ine benzeyen Çin'in yeni H-20 hayalet bombardıman uçağını tasarlayan First Aircraft Institute ile de işbirliği yapıyor.

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Söz konusu çok gizli stratejik projelerde çalışan Çin vatandaşlarının "potansiyel casuslar" olduğunu da söylediği yazısında, "Bazıları Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun aktif üyeleri, bu nedenle casusluk riski çok yüksek. Özellikle de bu 60 kişiden bazıları ABD tarafından kara listeye alınan şirketlerde görev yürütüyor.” dedi.

‘ESKİ SAVAŞ PİLOTLARINI YÜKSEK MAAŞLA SAFLARINA ÇEKİYORLAR’

Çin'in eski İngiliz savaş pilotlarına eğitmen olarak çalışmaları için 240.000 sterlin maaş teklif ettiği ortaya çıktı. Yaklaşık 30 eski İngiliz savaş pilotunun bu teklifi kabul ettiği diğer iddialar arasında.

Uzmanlar, Pekin'in u pilotları Batılı uçakların sırlarını ve Çin'e savaşta avantaj sağlayabilecek taktikleri toplama umuduyla tuttuğundan korkuyor.

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Emekli kıdemli bir ABD Savunma Bakanlığı istihbarat yetkilisi ve King's College London'da misafir kıdemli araştırma görevlisi olan Nicholas Eftimiades, Çin'in askeri teknolojiyi ele geçirme çabaları hakkında uzun süredir uyarıda bulunan bir isim olarak, "Çin, dünya çapında casusluk yapmak için 'tüm toplum' yaklaşımını kullanıyor." dedi.