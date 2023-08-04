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Film değil gerçek! Kadınları kaçırmak için akılalmaz plan: Evine hücre inşa etmiş, liste hazırlamış...

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#Abd#Adam Kaçırma#Hücre
Film değil gerçek Kadınları kaçırmak için akılalmaz plan: Evine hücre inşa etmiş, liste hazırlamış...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 12:19

ABD'de ismi açıklanmayan bir kadının kaçırıldığı iddiası ile polise şikayette bulunması kan donduran bir olayı ortaya çıkardı. 29 yaşındaki saldırganın evine yapılan baskında kaçırılan kadınların esir tutulduğu derme çatma bir hücre bulunurken, şüphelinin inşa etmeyi planladığı ses geçirmez zindanın da krokisi ele geçirildi. Olay bugün ABD'nin en çok konuşulan konusu oldu, FBI kurbanlar için bir web sitesi hazırladı, şüphelinin 10 eyalette benzer suçlara karışmış olabileceği düşünülüyor.

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Evli ve bir çocuk babası 29 yaşındaki Negasi Zuberi, ismi açıklanmayan bir kadının kendini kaçırıp rehin aldığı ve cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile şikayette bulunmasının ardından Temmuz ayında tutuklandı.

EVİNDE DERME ÇATMA BİR HÜCRE VE İNŞA ETMEYİ PLANLADIĞI ZİNDANIN KROKİSİ BULUNDU

Şüphelinin Güney Oregon eyaletinde yer alan evine giden güvenlik güçleri burada şikayetçi kadının anlattıkları ile birebir uyumlu derme çatma bir hücre buldular.

Ancak adamın evinde bulunan en korkunç delil kendi hazırladığı HÜCRE değildi. Polisin yaptığı aramalarda adamın köpük izolasyon ve su geçirmez betonla inşa etmeyi planladığı zindanın krokisi ele geçirildi.

Film değil gerçek Kadınları kaçırmak için akılalmaz plan: Evine hücre inşa etmiş, liste hazırlamış...

TÜYLER ÜRPERTEN LİSTE: DEVRALMA OPERASYONU

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Kadınları hapsedeceği zindan için kendi el yazısı ile malzeme listesi hazırlayan Zuberi ayrıca tüyler ürpertici bir hatırlatma listesi oluşturmuştu.

FBI adamın planlarına "Devralma Operasyonu" adını verdiğini belirtirken, ABD medyasına yansıyan görüntülerde adamın kadınları kaçırmak için adım adım plan yaptığı görüldü.

Adamın aldığı notlarda, "Telefonunu evde bırak, herhangi bir soruşturma istemiyorsan kadının hayatında çok fazla insan olmamasına dikkat et" cümleleri dikkat çekti.

Film değil gerçek Kadınları kaçırmak için akılalmaz plan: Evine hücre inşa etmiş, liste hazırlamış...

FBI KURBANLAR İÇİN WEB SİTESİ KURDU! 10 FARKLI EYALETTE SUÇ İŞLEMİŞ OLABİLİR...

FBI şüphelinin kurbanlarını kontrol altına almak için içeceklerine ilaç atmak, polis kılığına girmek gibi farklı yöntemleri olduğunu belirterek diğer kurbanların da şikayetçi olabilmesi için bir web sitesi kurdu.

FBI, son 10 yılda 10 farklı eyaletle bağlantısı olan Zuberi'nin ek saldırılara karışmış olabileceğine inanıyor. Bu eyaletler arasında California, Washington, Oregon, Colorado, Utah, Florida, New York, New Jersey, Alabama ve Nevada bulunuyor.

Film değil gerçek Kadınları kaçırmak için akılalmaz plan: Evine hücre inşa etmiş, liste hazırlamış...

ELLERİ KANAYANA KADAR KAPILARI YUMRUKLADI

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FBI Özel Ajanı Travis Gluesenkamp yeminli ifadesinde Zuberi'nin kendi hazırladığı listedeki 1 numaralı maddeye uymayarak telefonunu yanına aldığını belirterek cep telefonundan alınan GPS konum verilerinin 15 Temmuz'da Seattle'da olduğunu doğruladığını açıkladı.Bu da saldırganın yakalanmasına neden olan kurbanın iddialarını bir kez daha doğruladı.

Zuberi tarafından kaçırılan, ellerine ayaklarına kelepçeler takılan kadın kapatıldığı hücreden kurtulmak için elleri kanayana kadar kapıları yumrukladığını anlattı. Sonunda kapıyı kırıp kaçmayı başaran kadın yoldan geçen bir sürücüden yardım isteyerek polise gitti.

Film değil gerçek Kadınları kaçırmak için akılalmaz plan: Evine hücre inşa etmiş, liste hazırlamış...

SUÇ DOSYASI KABARIK

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Mahkeme ve polis kayıtları 29 yaşındaki Zuberi'nin daha önce de çocuklarının annesine saldırmak, tartıştığı insanlara şiddet uygulamak ve kötü bir kiracı olmak gibi suçlardan dolayı kolluk kuvvetlerinin radarına girdiğini gösteriyor.

Adam kaçırma ve suç teşkil eden cinsel faaliyette bulunmak amacıyla bir kişiyi eyalet sınırları ötesine taşımakla suçlan Zuberi şu anda Nevada'da parmaklıklar ardında ve Oregon'a iade edilmeyi bekliyor.

Güvenlik güçleri 'Sakima', 'Justin Hyche' ve 'Justi Koussai' gibi farklı takma adlar kullanan saldırganla ilgili bilgi toplamaya devam ederken,

Zuberi'nin kan donduran 'devralma operasyonu' bugün ABD'nin en çok konuşulan konusu oldu.

Film değil gerçek Kadınları kaçırmak için akılalmaz plan: Evine hücre inşa etmiş, liste hazırlamış...


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#Abd#Adam Kaçırma#Hücre

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