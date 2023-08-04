2 çocuk annesi kadın çok fazla su içtiği için hayatını kaybetti! 'İnatçı bir baş ağrısı vardı, ne kadar içerse içsin susuzluğu geçmiyordu'

Haberin Devamı

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Ashley Summers, Temmuz ayının başında kocası ve iki kızı ile beraber Freeman Gölü'nde bir aile tatiline çıktı.

NE KADAR SU İÇERSE İÇSİN SUSUZLUĞU GEÇMİYORDU

Ancak tatilin son gününde bir şeyler ters gitmeye başladı. Ashley sürekli susadığından şikayet ediyordu ve ne kadar su içerse içsin susuzluğu geçmiyordu.

SADECE 20 DAKİKA İÇİNDE 2 LİTRE SU İÇTİ

Kardeşi Devon Miller, WRTV'ye yaptığı açıklamada kardeşinin sadece 20 dakika içinde 4 şişe su içtiğini belirterek " Her biri yarım litre, toplamda 2 litre su. Bu insanların günlük içtiği miktara yakın" dedi.



Haberin Devamı

Susuzluğun yanı sıra baş dönmesi ve inatçı bir baş ağrısından da şikayet eden kadın tatil dönüşü evlerinin garajının önünde bayıldı.

Ashley'in kardeşi Devon, "Kız kardeşim Holly enkaz gibi bir sesle beni aradı. Ashley'nin hastanede olduğunu söyledi. Doktorların söylediğine göre beyninde şişlik vardı ve buna neyin neden olduğunu bilmiyorlardı" dedi.

SU ZEHİRLENMESİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

IU Health Arnett Hastanesinde tedavi altına alınan Ashley yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorlar ölüm nedeninin 'su zehirlenmesi' olduğunu söylediler.

2 çocuk annesi kadının ölümü tüm ailede bir şok etkisi yarattı. Devon o ana kadar 'su zehirlenmesi' diye bir şeyden haberdar olmadıklarını söyledi.



Su zehirlenmesi bir kişinin aşırı su tüketmesi, ya da altta yatan rahatsızlıklar nedeni ile böbreğin çok fazla su tutuması sonucu beyin işlevinin bozulması ile gerçekleşir.

Aşırı su tüketimi sonucu kanda su miktarı artar, artan su miktarı başta sodyum olmak üzere elektrolitlerin kandaki yoğunluğunun azalmasına neden olur.

Haberin Devamı

Kandaki sodyum seviyeleri 135 mm/L’nin altına düştüğünde bu durum hiponatremi (düşük kan sodyum düzeyi) olarak adlandırılır.Kanda sodyum yoğunluğunun düşmesi sonucu hücrenin içine doğru sıvı geçişi olur ve hücre şişer. Bu durum beyin hücrelerinde gerçekleştiğinde sonuçlar ölümcül olabilir.

Su zehirlenmesi yaşayan insanlar bulantı, halsizlik, baş ağrısı, tansiyon düzensizliği ve kas ağrıları gibi belirtiler gösterir.



IU Health Arnett Hastanesinden Dr. Blake Froberg, su zehirlenmesi kaynaklı ölümlerin çok nadir görüldüğüne dikkat çekerek, yaz aylarında dışarıda çalışan insanlarda ya da sıcak havada sık sık egzersiz yapan kişilerde bu durumun görülme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

Froberg, "Bir kişiyi bu riske daha açık hale getirebilecek bazı şeyler vardır, ancak genel olarak meydana gelen şey, vücudunuzda çok fazla su ve yeterli sodyum olmamasıdır" dedi ve daha sonra insanların elektrolit, sodyum ve potasyum içeren şeyler içmelerinin önemli olduğunu belirtti.

5 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

Ailesi, Ashley'in organ bağışçısı olduğunu ve kalbi, karaciğeri, akciğerleri, böbrekleri ve uzun kemik dokusunun bir kısmını bağışlayarak beş kişinin daha hayatını kurtardığını açıkladı.