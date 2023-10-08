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Filistin-Ä°srail çatÄ±ÅŸmasÄ±nda en çok konuÅŸulan kare olmuÅŸtu: Alman vatandaÅŸÄ± çÄ±ktÄ±!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°srail#Filistin#Hamas
Filistin-Ä°srail Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nda en Ã§ok konuÅŸulan kare olmuÅŸtu: Alman vatandaÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 13:09

Sosyal medyada yayÄ±nlanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Hamas'a ait bir kamyonetin arkasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen kadÄ±nÄ±n Alman vatandaÅŸÄ± Shani Louk olduÄŸu belirlendi. 30 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±nÄ±n annesi yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± video ile yardÄ±m isterken, Bild gazetesi olaya Alman bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin de mÃ¼dahil olduÄŸunu duyurdu.

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Hamas'Ä±n dÃ¼n Ä°srail'e dÃ¼zenlediÄŸi sÃ¼rpriz saldÄ±rÄ± sonrasÄ± sosyal medyada dolaÅŸan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde genÃ§ bir kadÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ± dikkat Ã§ekti.

Hamas'a ait bir kamyonetin arkasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybedip kaybetmediÄŸi bilinmiyor ancak kadÄ±nÄ±n bacaklarÄ±nÄ±n doÄŸal olmayan bir pozisyonda durmasÄ± ve tepkisiz yatmasÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik iddialarÄ± gÃ¼Ã§lendiriyor.

Filistin-Ä°srail Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nda en Ã§ok konuÅŸulan kare olmuÅŸtu: Alman vatandaÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±

ALMAN VATANDAÅžI Ã‡IKTI

Sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k tepkilere neden olan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de kadÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rÃ¼lmese de bacaÄŸÄ±ndaki dÃ¶vme net bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. DÃ¼n gece dÄ±ÅŸ basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼deki kadÄ±nÄ±n Ä°srail'e mÃ¼zik festivali iÃ§in giden Alman dÃ¶vme sanatÃ§Ä±sÄ± Shani Louk olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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Louk'un Instagram hesabÄ±ndaki fotoÄŸraflarda dÃ¶vmelerin birbirine benzediÄŸi gÃ¶rÃ¼lse de konuya iliÅŸkin net bir aÃ§Ä±klamaya yapÄ±lmadÄ±.

Filistin-Ä°srail Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nda en Ã§ok konuÅŸulan kare olmuÅŸtu: Alman vatandaÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±

BÄ°LD KAÃ‡IRILDIÄžINI YAZDI, ANNESÄ° YARDIM Ä°STEDÄ°

Almanya'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k gazetesi olan Bild bugÃ¼n 30 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±nÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulayarak annesinin yardÄ±m istediÄŸini yazdÄ±.

Louk'un annesi Ricarda elinde kÄ±zÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ± ile Ã§ektiÄŸi videoda "Alman vatandaÅŸÄ± olan kÄ±zÄ±m Shani Nicole Louk, bir grup turistle birlikte Ä°srail'in gÃ¼neyinde kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. KÄ±zÄ±mÄ±zÄ± aÃ§Ä±kÃ§a tanÄ±yabildiÄŸim bir video bize gÃ¶nderildi." ifadelerini kullandÄ± ve yetkililerden yardÄ±m istedi.

Filistin-Ä°srail Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nda en Ã§ok konuÅŸulan kare olmuÅŸtu: Alman vatandaÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±

AÄ°LESÄ° HAYATTA OLDUÄžUNU UMUYOR

Louk'un teyzesi, amcasÄ± ve bÃ¼yÃ¼kbabasÄ± genÃ§ kadÄ±nÄ±n hala hayatta olduÄŸunu ve serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± umuyor.

Louk'un kuzeni ise Dailymail gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n aileleri iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir kabus olduÄŸunu belirtti ve fotoÄŸraftaki kiÅŸinin kesinlikle Louk olduÄŸunu vurguladÄ±.

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Bild olaya Alman bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin de mÃ¼dahil olduÄŸunu ancak Louk'un akÄ±betinin belirsizliÄŸini koruduÄŸunu yazdÄ±.

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Filistin-Ä°srail Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nda en Ã§ok konuÅŸulan kare olmuÅŸtu: Alman vatandaÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±

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#Ä°srail#Filistin#Hamas

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