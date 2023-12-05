Felaketin ortasında mahsur kaldı, ailesini aradı: 'Anne yardım et' Sosyal medyayı sarsan görüntüler...

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Pasifik’teki Ateş Çemberi’nde bulunan ve 127 aktif yanardağa sahip Endonezya’nın Sumatra Adası’nın batısında bulunan Marapi Yanardağı'nda Pazar günü meydana gelen patlama nedeni ile 11 dağcı hayatını kaybetti.



Yanardağın gökyüzüne 3 km kadar yüksekliğe kül püskürtmesi sonrası Endonezyalı yetkililer alarm seviyesini ikinci en yüksek seviyeye çıkarttı. Bölge sakinlerinin kratere 3 kilometreden fazla yaklaşması yasaklandı.



Indonesian rescuers are searching for 12 people still missing after the volcanic eruption of Mount Marapi🌋.



11 hikers have been killed after they were caught in a deadly volcanic eruption #MountMarapi 🌋 #Marapi #volcano #Indonesia pic.twitter.com/tEnwSSK26F — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) December 4, 2023