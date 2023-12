Felaketin ortasında mahsur kaldı, ailesini aradı: 'Anne yardım et' Sosyal medyayı sarsan görüntüler...

Pasifik’teki Ateş Çemberi’nde bulunan ve 127 aktif yanardağa sahip Endonezya’nın Sumatra Adası’nın batısında bulunan Marapi Yanardağı'nda Pazar günü meydana gelen patlama nedeni ile 11 dağcı hayatını kaybetti.



Yanardağın gökyüzüne 3 km kadar yüksekliğe kül püskürtmesi sonrası Endonezyalı yetkililer alarm seviyesini ikinci en yüksek seviyeye çıkarttı. Bölge sakinlerinin kratere 3 kilometreden fazla yaklaşması yasaklandı.



Indonesian rescuers are searching for 12 people still missing after the volcanic eruption of Mount Marapi🌋.



11 hikers have been killed after they were caught in a deadly volcanic eruption #MountMarapi 🌋 #Marapi #volcano #Indonesia pic.twitter.com/tEnwSSK26F