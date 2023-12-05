Felaketin ortasında mahsur kaldı, ailesini aradı: 'Anne yardım et' Sosyal medyayı sarsan görüntüler...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 10:27
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Endonezya’nın Sumatra Adası’nın batısında bulunan Marapi Yanardağı'nda meydana gelen patlama sırasında bölgede olan 19 yaşındaki bir gencin ailesinden yardım istediği görüntüler sosyal medyaya düştü.
Pasifik’teki Ateş Çemberi’nde bulunan ve 127 aktif yanardağa sahip Endonezya’nın Sumatra Adası’nın batısında bulunan Marapi Yanardağı'nda Pazar günü meydana gelen patlama nedeni ile 11 dağcı hayatını kaybetti.11 DAĞCI ÖLÜ BULUNDU, ÇALIŞMALAR DURDURULDU, 12 KİŞİ HALA KAYIP
Yanardağın gökyüzüne 3 km kadar yüksekliğe kül püskürtmesi sonrası Endonezyalı yetkililer alarm seviyesini ikinci en yüksek seviyeye çıkarttı. Bölge sakinlerinin kratere 3 kilometreden fazla yaklaşması yasaklandı.
Yetkililer, yanardağın lav ve kül püskürtmesi sonrası bölgede bulunan 11 dağcının ölü bulunduğunu açıkladı.
Patlama sırasında bölgede bulunan 75 dağcının 49'u olay sonrası tahliye edildi, başlatılan arama kurtarma çalışmalarında sadece 3 dağcı canlı bulundu.
Yetkililer dün güvenlik gerekçeleri nedeni ile arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu açıkladılar. 12 kişinin akıbeti hala belirsiz. Adanın en aktif yanardağlardan biri olan Marapi Yanardağı’nda bulunan 12 dağcının akıbeti hala belirsiz.AİLESİNİ ARADI: 'ANNE YARDIM ET'
Acı haber
ülkede şok etkisi yaratırken, dağda mahsur kalan 19 yaşındaki bir gencin ailesinden yardım istediği görüntüler sosyal medyaya düştü.
18 okul arkadaşıyla birlikte dağa yürüyüşe çıkan ve patlama sonrası bölgede mahsur kalan 19 yaşındaki Zhafirah Zahrim Febrina'nın ailesinin sonradan paylaştığı görüntülerde genç kızın yüzünün ve saçlarının külle kaplı olduğu görülüyor.
Nefes almakta zorlanan genç kızın boğuk bir sesle 'anne yardım et'
dediği duyuluyor.KURTARILDIĞINI CANLI YAYINDAN ÖĞRENDİLER
Adeta bir kıyamet sahnesi ortasında sıkışıp kalan Febrina, yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen yine de şanslıydı çünkü kısa bir süre sonra arama kurtarma ekibi ona ulaşmayı başardı.
Genç kızın annesi Rani Radelani, arama kurtarma ekibinden birinin açtığı canlı yayın sırasında kızının kurtarıldığını öğrendiğini belirterek "İnanılmaz bir duyguydu, Tanrıya şükür ki bulundu" dedi.
Yerel medyaya kızının kaldırıldığı hastanede tedavi altında olduğunu anlatan anne, "Muazzam bir travma yaşıyor. Psikolojik olarak çok kötü etkilendi ve bütün gece bu acıya katlanmak zorunda kaldı"
ifadelerini kullandı.
Marapi Yanardağı’nda en ölümcül patlama, 1979 yılında meydana gelmiş, 60 kişi hayatını kaybetmişti.