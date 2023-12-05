NYT: Hamas İsrail'in nükleer füze programı ile bağlantılı üssü vurdu

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın analizi 7 Ekim'de Gazze'den fırlatılan bir roketin, nükleer füzelere ev sahipliği yaptığına inanılan bir İsrail askeri üssünü vurduğunu ortaya çıkardı.





Aynı habere göre, roketin İsrail'in merkezindeki Sdot Micha üssüne çarpması, füze depolama tesislerine ve diğer hassas silahlara yaklaşan bir yangına yol açtı. NYT haberinde şu ifadelere yer verdi;





'İsrail, nükleer cephaneliğinin varlığını hiçbir zaman kabul etmedi. Ancak İsraili sızıntılar, ABD'li yetkililer ve uydu görüntüsü analistleri, ülkenin nükleer silaha sahip olduğu konusunda hemfikir.'





Amerikan Bilim Adamları Federasyonu Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans Kristensen, NYT'ye üste büyük olasılıkla 25 ila 50 nükleer kapasiteli Jericho füze rampası bulunduğunu tahmin ettiğini söyledi. Uzmanlara ve gizliliği kaldırılmış ABD hükümet belgelerine göre, İsrail'in Jericho füzeleri nükleer savaş başlığı taşıyacak donanıma sahip.





Kristensen, bu savaş başlıklarının büyük olasılıkla üsten uzakta ayrı bir yerde tutulduğunu ve dolayısıyla saldırı sırasında tehdit altında olmadıklarını söyledi.





Saldırıdan sonraki saatlerde çekilen daha fazla uydu görüntüsü, yangının hızla yayıldığını ve İsrail itfaiyecilerinin büyümesini durdurma çabalarını ortaya çıkardı.





İsrailli yetkililer NYT’nin sunduğu cevap hakkını kullanıp herhangi bir yorum yapmaya yanaşmadı.