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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, “Gazze’de hiçbir yer güvenli değil. Hastaneler değil, barınaklar değil, mülteci kampları değil. Kimse güvende değil. Çocuklar değil. Sağlık çalışanları değil. İnsanlar değil” dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Elçisi Amir Saeid Iravani, Tahran'ın ABD askeri kuvvetlerine karşı herhangi bir eylem veya saldırıya karışmadığını belirtti. Tasnim haber ajansının haberine göre Iravani'nin yorumları, Yemen'deki İran destekli Husi hareketinin Pazar günü Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere yönelik bir dizi saldırı başlatmasının ardından geldi.
İsrail ordusu Gazze'deki savaşta 3 askerinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail basını kara saldırısında ölen İsrail askeri sayısının 78'e yükseldiğini duyurdu.
Esir ailelerinin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu savaş kabinesinin tamamıyla bugün bir görüşme yapması planlanıyor. Netanyahu ve savaş kabinesi üzerinde sadece Gazze'de esir tutulanların ailelerinden değil, bir bütün olarak İsrail toplumundan da büyük bir baskı var.
ABD senatörü Bernie Sanders, Biden yönetiminin İsrail'e, ülkenin askeri stoklarını ikmali için 10,1 milyar dolar gönderme teklifine karşı olduğunu duyurdu.
Sanders günü Senato kürsüsünde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;
'Netanyahu hükümetinin mevcut saldırgan askeri yaklaşımını sürdürmesine olanak tanıyacak ek 10,1 milyar dolarlık koşulsuz askeri yardım sağlamanın kesinlikle sorumsuzluk olacağına inanıyorum. Netanyahu hükümetinin yaptığı ahlak dışıdır, uluslararası hukuku ihlal etmektedir ve ABD bu eylemlere suç ortağı olmamalıdır'
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın analizi 7 Ekim'de Gazze'den fırlatılan bir roketin, nükleer füzelere ev sahipliği yaptığına inanılan bir İsrail askeri üssünü vurduğunu ortaya çıkardı.
Aynı habere göre, roketin İsrail'in merkezindeki Sdot Micha üssüne çarpması, füze depolama tesislerine ve diğer hassas silahlara yaklaşan bir yangına yol açtı. NYT haberinde şu ifadelere yer verdi;
'İsrail, nükleer cephaneliğinin varlığını hiçbir zaman kabul etmedi. Ancak İsraili sızıntılar, ABD'li yetkililer ve uydu görüntüsü analistleri, ülkenin nükleer silaha sahip olduğu konusunda hemfikir.'
Amerikan Bilim Adamları Federasyonu Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans Kristensen, NYT'ye üste büyük olasılıkla 25 ila 50 nükleer kapasiteli Jericho füze rampası bulunduğunu tahmin ettiğini söyledi. Uzmanlara ve gizliliği kaldırılmış ABD hükümet belgelerine göre, İsrail'in Jericho füzeleri nükleer savaş başlığı taşıyacak donanıma sahip.
Kristensen, bu savaş başlıklarının büyük olasılıkla üsten uzakta ayrı bir yerde tutulduğunu ve dolayısıyla saldırı sırasında tehdit altında olmadıklarını söyledi.
Saldırıdan sonraki saatlerde çekilen daha fazla uydu görüntüsü, yangının hızla yayıldığını ve İsrail itfaiyecilerinin büyümesini durdurma çabalarını ortaya çıkardı.
İsrailli yetkililer NYT’nin sunduğu cevap hakkını kullanıp herhangi bir yorum yapmaya yanaşmadı.
Wall Street Journal'ın haberine göre İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki tünel sistemini Akdeniz'den pompalanan suyla doldurmayı planlıyor.
Aynı habere göre, geçen ay El Şati mülteci kampının kuzeyine beş büyük pompa monte edildi ve her biri binlerce metreküp deniz suyunu tünellere pompalama kapasitesine sahip.
Deniz suyunun Gazze toprağını tuzlandırarak mahsul yetiştirmeyi son derece zorlaştıracağından korkuluyor. Ayrıca tünellerde depolanan maddelerin toprağa sızarak bölgeyi daha da kirletebileceğine dair endişeler de mevcut.
ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarını yöneten Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'taki ABD üssüne saldırı düzenlendiğini, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu. CENTCOM, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda saldırıda kullanıldığına inanılan bir ekipmana ait görüntülere de yer verdi. Paylaşımda bir tankerin füze fırlatılacak şekilde modifiye edildiği, Irak güçlerinin bölgede incelemelerde bulunduğu bilgisine yer verildi.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric, Gazze Şeridi’ndeki insani duruma değinerek, “Uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu açıkça ahlaki bir başarısızlık olan bu duruma sırtımızı dönemeyiz” dedi.