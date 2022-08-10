FBI Trump’ın evinde ne aradı

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Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’da golf kulübünün de bulunduğu Mar-a-Lago malikânesinde arama yaptı. Trump, Beyaz Saray’dan ayrılırken bazı gizli evrakları beraberinde götürüp götürmediğine dair soruşturma kapsamındaki aramayı “baskın” olarak niteledi. Kendi sosyal medya sitesi Truth Social’dan yaptığı açıklamada, “Güzel evim, Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında. Kalabalık bir FBI ajanı grubu evimi bastı, işgal etti” ifadelerini kullandı.

EVDE DEĞİLDİ

Haberin yayılması üzerine Trump destekçileri, Başkan’ın Florida’daki evi önünde toplandı. Baskın sırasında Florida değil New York’ta bulunan Trump, “Bu, 2024’te aday olmamı istemeyen Radikal Sol Demokratların işi. Böyle bir şey ancak üçüncü dünya ülkelerinde olabilirdi” dedi. Trump, ajanların kişisel kasasını bile açtığını söyledi. Fox News’e konuşan Trump’ın oğlu Eric, eve 30’dan fazla FBI ajanının girdiğini, durumu Trump’a kendisinin haber verdiğini söyledi. Kasanın boş olduğunu söyleyen Eric, operasyon emrinin Beyaz Saray’dan geldiğini iddia etti. Ancak Joe Biden yönetiminin baskından haberdar olmadığı, gelişmelerin basından takip edildiği belirtildi. Adalet Bakanlığı da soruşturmaya dair yorum yapmaktan kaçındı. Mevcut FBI direktörü Christopher Wray, Trump tarafından atanmıştı. Peki FBI’yı harekete geçiren ne oldu?

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BELGE Mİ KAÇIRDI

Ulusal Arşivler, 20 Ocak 2021’de gürültülü şekilde Beyaz Saray’dan ayrılan Trump’tan ofiste geçirdiği sürece dair evrak, belge ve materyali teslim etmesini istedi. Amerikan kanunlarına göre başkanlar, görev sürelerinin ardından her türlü mektup ve yazışma dahil, hediyeler, ofis eşyaları gibi malzemeyi Ulusal Arşivler İdaresi’ne teslim etmekle yükümlü. Ancak bunların çoğunu iade etmeyen Trump’ın Beyaz Saray’dan aldığı 15 kutu dolusu malzemeyi Florida’daki evine götürdüğü ortaya çıktı. İdare’nin ısrarı üzerine yılın başında bu kutular geri verildi. Söz konusu 15 kutu içinde; Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yazışmaları ve eski Başkan Barack Obama’nın halefi için Oval Ofis’e bıraktığı mektup olduğu belirtiliyor. Ayrıca konuşma notları, doğum günü yemeği menüsü gibi şeylerin yer aldığı kutulardaki belgelere ilişkin envanterin 100 sayfa uzunluğunda olduğu iddia edildi. Şimdi FBI, bunların devamının peşinde.

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NİYE ŞİMDİ YAPILDI

Haziranda bir grup müfettiş Florida’ya gelerek Trump’ın avukatlarıyla görüşmüş, Trump da kısa süreliğine toplantıya katılmıştı. Evrakların tutulduğu bodrum katı gezen müfettişler, bazı belgelerde ‘çok gizli’ ibareleri görünce Trump’ın ekibine belgeleri daha iyi korumaları tavsiyesinde bulunmuştu. ABD’li hukukçulara göre, FBI’ın seçimlere 90 gün kala kritik hamlelerden kaçınılması yönündeki kuralı gereği baskın dün yapıldı. Bu, kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesi mümkün son tarihti.

WATERGATE’DE BİLE OLMAMIŞTI

* Amerikan basını, tarihte FBI ajanlarının bir başkanın evini aradığı başka bir olay bulunmadığını yazdı. Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Demokrat parti aleyhine kullanıldığı Watergate skandalı yüzünden istifa etmek zorunda kalan Richard Nixon’ın evi bile FBI tarafından aranmamıştı. Trump da baskını Watergate skandalına benzetti ve “o zaman ajanların hedefindeki Demokratların şimdi kendi evine girdiğini” iddia etti.

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* Trump başkan seçildiği 2017 kampanyası boyunca, Demokratların adayı Hillary Clinton’ı, 2009-2013 yıllarını kapsayan Dışişleri Bakanlığı döneminde resmi yazışmaları kendi özel e-posta hesabından yaptığı gerekçesiyle eleştirmişti. FBI, devlet güvenliğinin riske atıldığı endişesiyle birden fazla soruşturma yürütmüştü.

BİLGİ NOTU: Trump, 6 Ocak Kongre baskını ve Georgia eyaletinde seçim sonuçlarına müdahale etme suçlamasıyla iki farklı davada daha soruşturuluyor.