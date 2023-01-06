Fazla dizi izliyor gibi göründükleri için okuldan kovuldular, madende çalışmak zorunda kaldılar

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Radio Free Asia'da (RFA) yer alan habere göre, Kuzey Kore'de 4 öğrenci çok fazla yabancı televizyon dizisi izlemiş gibi göründükleri için okuldan atıldılar ve bir madende çalışmak zorunda kaldılar.

RFA'nın ülke içindeki kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre öğrenciler kendi aralarında yumuşak bir aksan ile konuşuyordu ve Güney Kore'li insanlarla ilişkilendirilen kelimeleri kullanıyordu.



Kuzey Kore vatandaşlarının Güney Kore dizi ve müziklerine karşı ilgisinin her geçen gün arttığı tüm ülkede bilinen bir gerçek.

Squid Game ve Crash Landing on You gibi popüler Güney Kore dizileriı USB disklerle ülkeye kaçırılıyor ve el altından dağıtılıyor.

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Unification Media Group tarafından yapılan bir ankete göre, ankete katılanların yüzde 96'sı Squid Game ve Crash Landing on You gibi popüler Güney Kore dizilerini izlemiş durumda.

GÜNEY KORELİ GİBİ KONUŞAMK SUÇ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Dailymail gazetesinde yer alan habere göre Kuzey Koreliler sadece dizilerden etkilenmiyor. Kuzey Koreli gençler arasında Güney Koreli gibi konuşmak son dönemde popüler hale gelmiş durumda. Ancak yetkililer bu tür konuşmaları suç olarak kabul ediyor.



Kuzey Kore, 2020 yılının aralık ayında Güney Kore tarzında konuşan yazan veya şarkı söyleyen insanları cezalandıran bir yasayı yürürlüğe soktu..

Yasaya göre insanlar 15 yıla kadar ceza alabiliyor. Ülkeye , yabancı medya içeriği sokanlar ve dağıtanlar ise ölüm cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.



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Güney Kore merkezli Chosun Ilbo gazetesinin haberine göre, Kuzey Kore’de üç lise öğrencisi ekim ayı başlarında komşu ülke Güney Kore’ye ait dizi izlemekten idam edildi.

Habere göre, üç erkek lise öğrencisi Kuzey Kore ile Çin arasındaki sınıra yakın bir şehir olan Hyesan'da Güney Kore ve Amerikan TV programları izlerken yakalandı.

Tutuklanan gençler için idam cezası verildi. İnfazın gerçekleşmesi dünya basınında büyük bir tepki ile karşılandı.