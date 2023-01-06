El ve ayaklarındaki karıncalanma tüm vücuduna yayıldı! Doktorlar 18 ay ömür biçtiler...

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İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde yaşayan Lydia Carfrae-Brohaska, 2018 yılında el ve ayak parmaklarında ilk kez karıncalanma hissettiğinde bunun geçici bir şey olacağını düşündü ve durumu çok ciddiye almadı.



Genç kadının vücudunun sol tarafı giderek zayıflıyordu ancak o bunu bir kaç ay önce geçirdiği ayak ameliyatına bağlıyordu.

KARINCALANMA HIZLA TÜM VÜCUDUNA YAYILDI

İlk başlarda sadece ellerinde ve ayaklarında hissettiği karıncalanma hissi hızla tüm vücuduna yayıldığında Lydia artık doktora görünmenin zamanı geldiğini anladı ve acilen bir nöroloğa gitti.



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Yapılan MRI taramaları sonuçlarını inceleyen doktorlar, kadında Multiple Skleroz yani MS hastalığının belirtisi olabilecek lezyonlar gördüklerini söylediler. Bu 34 yaşındaki kadın için çok büyük bir şok değildi, çünkü annesi de aynı hastalıktan mustaripti.

Nörolog, tam olarak neyle karşı karşıya olduklarını öğrenmenin tek yolunun biyopsi yapmak olduğunu söyledi.

12-18 AY ARASI ÖMÜR BİÇİLDİ

Biyopsi sonucu yıkıcıydı... Genç kadına 4. derece agresif glioblastoma multiforme (tehlikeli bir beyin tümörü) teşhisi konuldu ve doktorlar yaşamak için sadece 12-18 ay arası süresi kaldığını söylediler.



Lydia aldığı haber karşısında şoke olsa da yaşam mücadelesini asla bırakmadı ve 2 sene boyunca çevresindeki herkese örnek olan bir mücadele sergiledi.

ABD'de tedavi gören ve 20 ay boyunca zorlu bir kemoterapi/radyoterapi alan kadın ilk başlarda iyileşme belirtileri gösterse de doktorlar bir yıl sonra beyninde yeni bir tümör daha keşfettiler.



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İkinci tümörden sonra Lydia da doktorlar da artık ümit kalmadığını biliyordu. Genç kadın ilk uçağa aldığı bileT ile ülkesine geri döndü.

Kalan günlerini evinde ailesi ile beraber geçiren genç kadın 36 yaşında huzur içinde vefat etti.

TRAJEDİYİ UMUDA ÇEVİRDİLER

Ailesi kızlarının yaşadığı trajedinin diğer insanlara umut olması için Lydia's Wish vakfını kurdu. Hastalık ile ilgili farkındalık yaratmak isteyen aile beyin tümörü araştırmaları yapan bir araştırma kuruluşu için 15 bin sterlin bağış topladı.



Glioblastoma multiforme (GM), beyin tümörlerinin içinde en sık rastlanan ve tedavisi en zor olan beyin tümörüdür.

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Hastalık çoğunlukla 40-60 yaş arasında ve erkeklerde daha fazla görülür.

Hastalığın en sık görülen belirtileri arasında baş ağrısı, hafıza kaybı, havale ve davranış değişiklikleri yer alır. Bu beliritler tümörün hızla büyümesi sonucunda artan basınç nedeniyle ortaya çıkar.

Tümör büyüdükçe, baskı yaptığı yerin özelliğine göre bazı beden işlevlerinde kayıplar ortaya çıkabilir.