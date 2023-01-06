13 dakikada katliam! ABD'nin konuştuğu olayda sır perdesi aralanıyor...

Haberin Devamı

ABD'nin Idaho eyaletinde yer alan, Idaho üniversitesinde okuyan 4 öğrencinin uykusunda katledilmesi haftalardır ABD'nin bir numaralı gündemi haline gelmiş durumda.

HAFTALAR SONRA YAKALANDI

13 Kasım sabahı birlikte yaşadıkları evde ölü olarak bulunan, Ethan Chapin (20), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) ve Kaylee Goncalves (21) isimli gençlerin katillerinin haftalarca bulunamaması ülkede öfkeye neden olurken, herkesin beklediği haber geçtiğimiz hafta geldi.



Adının Bryan Christopher Kohberger olduğu öğrenilen 28 yaşındaki zanlı Pennsylvania'da yapılan bir baskınla yakalandı.

SIR PERDESİ SONUNDA KALKTI

Haberin Devamı

Kendisi de öğrenci olan ve Washington Eyalet Üniversitesi'nde ceza adaleti ve kriminoloji alanında doktora yapan Bryan Christopher Kohberger'ın yakalanması ve tanıklardan gelen ifadeler haftalardır konuşulan olayın üzerindeki sis perdesini kaldırmaya başladı.



Polis raporlarına göre ülkeyi ayağa kaldıran cinayet 13 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirdi.

İşte Idaho'daki öğrenci evinde sabah 4'te yaşananların tüyler ürpertici dökümü...

04:00

Uykularında bıçaklanarak öldürülen gençler dışardaki eğlencelerinden gelip evlerindeki odalarına çekildiler. Cinayetten şans eseri kurtulan Dylan Mortensen'in ifadesine göre sabaha karşı 04:00'da hepsi uyumuştu.

Mortensen evin birinci katında yaşıyordu. O geve uyumadan önce 3. kattaki arkadaşının odasından bir ses duydu. Arkadaşının 'Burada biri var' dediğini duyan genç kız odasının kapısını açtı ancak kimseyi göremedi.



Saldırıdan kurtulan 2 öğrenci: Bethany Funke ve Dylan Mortensen

Haberin Devamı

04:00-4:12 ARASI

Sadece bir kaç dakika sonra genç kız birinin ağladığını duydu ve odasının kapsını tekrar açtı. Polis raporlarına göre kız kapıyı tekrar açtığında bir adamın 'Sorun yok, sana yardım edeceğim' dediğini duydu.

04:12

Polis raporlarına göre Mortensen'in duyduğu ses oda arkadaşının kendisi de olabilir. Çünkü telefon kayıtları genç kızın o saatte uyanık olduğunu ve TikTok kullandığını ortaya koydu.



Korkunç cinayetin işlendiği ev

04:17

Gençlerin oturdukların evin 15 metre ötesinde yer alan bir evin güvenlik kamerası görüntülerine göre öldürülen genç kız 04:17'de hala uyanıktı

Görgü tanıklarının yeminli beyanlarına göre kurbanların evindeki köpek bu saatten itibaren havlamaya başladı.

Haberin Devamı

4:17-4:20 ARASI

Mortenson polise verdiği ifadede, duyduğu seslerden sonra huzursuz olduğunu ve kapısını 3. kez açtığında arkadaşlarını katleden zanlı ile tüyler ürperten bir karşılaşma yaşadığını anlattı.

Adamın tamamen siyah giyindiğini ve yüzünde siyah bir kar maskesi olduğunu anlatan genç kız, adamın gür kaşları olduğunu, boyunun çok uzun olmadığını ve atletik olmasına rağmen çok kaslı olmadığını belirtti.



4 öğrenciyi öldürmekle suçlanan Bryan Christopher Kohberger

Katili gördüğü anda buz kestiğini anlatan genç kız, polise verdiği yeminli ifade de adamın onu fark etmeden sürgülü cam kapıya doğru yöneldiğini, kendisinin de panikle odasına geri dönüp kapısını kilitlediğini belirtti.

Haberin Devamı

Polis, katilin o anda olay yerinden ayrıldığına inanıyor.

4:20-4:25 ARASI

Dylan Mortensen'ın ifadeleri, olay yerinden alınan görüntüler ve görgü tanıklarının ifadeleri cinayetin yaklaşık 13 dakikada gerçekleştiğini ortaya koyarken, katil Kohberger tarafından kullanıldığına inanılan beyaz bir Hyundai Elantra, sabah 4:20 civarında bölgeden hızlı bir şekilde ayrılırken görüldü.



Polis tarafından aranan Beyaz Hyundai Elantra, Kohberger'in ailesinin evinde ele geçirildi.

Kohberger'in arabası bölgeden ayrılırken 5 kez kameralara yakalandı, en son sabah 5:27 civarında görüldü.

ÖLÜM CEZASI ALABİLİR

3 Ocak'ta ilk kez hakim karşısına çıkan ve Latah İlçe Hapishanesinde tutulan zanlı dört cinayet ve bir hırsızlık suçlaması ile yargılanacak. Uzmanlar adamın suçlu bulunması durumunda ölüm cezasına çarptırılabileceğini belirtiyor.