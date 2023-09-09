Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

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Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü'nde yapılan açıklamada, Yerel saat 23.10 sıralarında merkez üssü ülkenin kuzeyindeki El-Huz bölgesinde yerin 8 kilometre derinliğinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin bazı şehirlerde hasara yol açtığı öğrenildi.
Depremde ilk belirlemelere göre 296 kişi hayatını kaybetti.
ÜLKE TARİHİNDE SON YÜZYILDAKİ EN BÜYÜK DEPREM
Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu.