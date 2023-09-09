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Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Fas#El-Huz
Fasta 7 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 06:59

Fas'ın El-Huz bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 296 kişi hayatını kaybetti

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Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü'nde yapılan açıklamada, Yerel saat 23.10 sıralarında merkez üssü ülkenin kuzeyindeki El-Huz bölgesinde yerin 8 kilometre derinliğinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin bazı şehirlerde hasara yol açtığı öğrenildi.

Depremde ilk belirlemelere göre 296 kişi hayatını kaybetti.

Fasta 7 büyüklüğünde deprem

ÜLKE TARİHİNDE SON YÜZYILDAKİ EN BÜYÜK DEPREM

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu.

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#Deprem#Fas#El-Huz

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