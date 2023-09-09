Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremin vurduğu Fas'a geçmiş olsun mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Dost ve kardeş Fas’ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve depremin ciddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Fas halkına ve hükümetine başsağlığı; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazırdır" denildi.