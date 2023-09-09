×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremin vurduğu Fas'a geçmiş olsun mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Fas#Deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğandan depremin vurduğu Fasa geçmiş olsun mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 10:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas'a geçmiş olsun mesajlarını iletti. Dışişleri Bakanlığı, Fas'ın El-Huz bölgesi merkezli 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Fas halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Dost ve kardeş Fas’ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınFasta 7 büyüklüğünde deprem, çok sayıda can kaybıFas'ta 7 büyüklüğünde deprem, çok sayıda can kaybıHaberi görüntüle

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve depremin ciddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Fas halkına ve hükümetine başsağlığı; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazırdır" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Fas#Deprem

BAKMADAN GEÇME!