Ezber bozan analiz: Ne Brüksel, ne de Washington... Kazanan net bir şekilde Erdoğan!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta elde ettiği seçim zaferinden beri, Batı medyası gözlerini muhalefetin yenilgi şokundan daha çok, Erdoğan'ın yeni dönemdeki dış politikasına çevirdi.



ERDOĞAN'IN YENİ DÖNEMDEKİ İKİ ÖNCELİĞİ



Türkiye'deki yeni dönemin şifreleri ile ilgili bir analiz yayınlayan ABD merkezli Foreign Policy dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde iki önceliği olduğu öne sürdü.



'Erdoğan'ın Üçüncü Döneminden Ne Beklenmeli?' başlıklı analize göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemdeki önceliklerinden birincisi, Türkiye için küresel ölçekte daha iddialı bir mevcudiyet çizmek, ikincisi ise Ankara'nın NATO ve Avrupa Birliği gibi Batılı kurumlar içindeki konumunu güçlendirmek.



Dergi Türkiye'nin son dönemdeki küresel krizlerde oynadığı kritik rollere dikkat çekerek, Türkiye'nin Ukrayna savaşında arabulucu bir rol oynadığını, kendi ürettiği TB2 insansız hava araçlarını Kiev'e sattığını ve 'tahıl anlaşması' ile Ukrayna tahılının dünya pazarlarına satışını kolaylaştırdığını yazdı.Avrupa'nın Erdoğan'ın sürekliliği için hazır ve büyük ölçüde minnettar olduğunu öne süren dergi, Batılı liderlerin Erdoğan'ı memnun etmek niyetinde olduğunu, Erdoğan'ın ise yeni dönemde Avrupa piyasalarına Türk sermayesinin girişi ve Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat etmesine ilişkin baskısını artıracağını yazdı.Bu tablonun ABD'de de aynı olduğunu belirten yazar, Washington yönetiminin Ankara ile samimi bir ilişki sürdürmek istediğini yazdı.Analizin yazarı İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin onayı beklediğini hatırlatarakifadelerini kullandı ve şöyle devam etti;