İtalya duyurdu: Operasyon sona erdi, Türk gemisine saldıran korsanlara yakalandı

7 Haziran’da Topçular limanından Fransa’nın Sete limanına doğru yola çıkan Türk bayraklı “Galata Seaways” isimli ro-ro gemisine İtalya’nın Napoli açıklarındayken çıkan bazıları silahlı 15 yasadışı göçmen, mürettabatı rehin almaya çalıştı. İTALYAN ÖZEL KUVVETLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ
Gemi
kaptanı durumu telsizle Türk yetkililere Haber
verdi. Ankara’nın İtalya ve Fransa makamlarıyla irtibat kurmasının ardından İtalyan özel kuvvetleri iki donanma helikopteriyle gemiye kurtarma operasyonu düzenledi.OPERASYON SONA ERDİ, HEPSİ YAKALANDI
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Türkiye
'den Fransa'ya seyir halinde olan ve kaçak göçmenlerce alıkoyulduğu belirtilen Türk kargo gemisine gerçekleştiren operasyonun başarıyla sona erdiğini, kaçak göçmenlerin yakalandığını açıkladı.
Bakan Crosetto sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gemi korsanları yakalandı. Her şey iyi şekilde bitti. San Marco taburu mensupları, polisleri, mali polisleri harika bir iş birliği içinde yürüttükleri operasyondan ötürü tebrik ediyorum"
ifadelerini kullandı.
Gemi mürettebatının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.İKİSİ KADIN 15 KAÇAK GÖÇMEN
İtalyan haber ajansı ANSA ise özel kuvvetlerin ardından gemiye giren polislerin tercüman aracılığıyla iletişim kurdukları kaçak göçmenlerin kimliklerini tespit ettiğini aktardı.
Gemide bulunan 2'si kadın 15 kaçak göçmenin Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu olduğu ifade edildi. Kaçak göçmenlerin emniyete götürüldüğü, olayla ilgili Napoli Başsavcılığının soruşturma başlattığı kaydedildi.
Savcıların olayın nasıl gerçekleştiğini, gemi kaçırma olayına hangilerinin karıştığını, gerçek niyetlerini ve terörle bağlantılarının olup olmadığını ortaya çıkarmaya çalıştığı vurgulandı.
Ayrıca gemide yapılan incelemelerde iki bıçak ve bir kesici alet bulunduğu, bunların gemiye al koyulması amacıyla kullanılmış olabilecekleri belirtildi.OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ GELDİ
Saatler süren operasyonda İtalya donanmasına bağlı San Marco Taburu güçleri, iki helikopterle gemiye indirildi. Ansa haber ajansına göre geminin komuta merkezini ele geçirmeye çalışan bıçaklı 4-5 kişilik bir grup tespit edildi.
Komuta alanına ‘’barikat kurdukları ve Türk denizcileri kaçırmaya çalıştıkları’’
iddia edilen grup yakalandı.
İtalya güvenlik güçleri ardından da geminin çeşitli yerlerine gizlenen diğer kaçakları bularak operasyonu tamamladı.
Operasyonun nefes kesen görüntüleri Türk medyasında olduğu kadar uluslararası medyada da dikkat çekti.