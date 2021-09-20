Evlere mektup yollamaya başladılar: Koronavirüsü dünyaya şeytan gönderdi!

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Neredeyse iki yıldır hayatlarımızı kâbusa çeviren koronavirüs salgının kökeniyle ilgili olarak birçok teori ortaya atıldı ve bilim insanları sayısız araştırma yaptı. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'un laboratuvarda üretilmiş bir biyolojik silah olduğunu söyleyenlerden tutun da yarasa çorbası içen Çin halkı yüzünden hayatımıza girdiğini söyleyenlere kadar hepimizin bu konuda bir fikri var...

Ancak son günlerde İngiltere'de yaşananlar olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Birmingham şehrindeki Sutton Coldfield mahallesinde yaşayanlar kapılarını açar açmaz paspaslarının üzerinde ya da posta kutularında el yazısıyla yazılmış mektuplar bulmaya başladı. Mektupların konusu ise en büyük kâbusumuz haline gelen koronavirüs salgınıydı.

Bölge halkını hem korkutan hem de büyük şaşkınlığa uğratan mektuplarda 'Sevgili komşularımız...' diyerek başlayan satırlar koronavirüs salgınının şeytanın suçu olduğu ve onun tarafından dünyaya gönderildiği yazıyor!

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Adı belli olmayan bir kadın tarafından yollandığı açıklanan mektuplarda dostane bir başlangıç yapıldığı, 'Sizinle aynı bölgede yaşayan bir kişiyim. Gelecek için umut paylaşmak istiyorum' sözlerinin yer aldığı belirtilirken mektubun devamında koronavirüs salgınından ve dünyanın dört bir yanında yaşanan doğal afetlerden şeytanın sorumlu olduğu ve tüm bunların yeryüzüne onun tarafından gönderildiği iddia ediliyor.

Yehova Şahitleri adı verilen grup tarafından yazılan mektup son 18-24 ay arasında yaşanan her şeyden şeytanı sorumlu tutuyor. Tanrı neden bu kdar çok acı yaşanmasına göz yumuyor diye sorulan mektup bölgede büyük tedirginlik yarattı.

Mektupta Yehova Şahitleri adlı grubun web sitesinin linki bulunuyor ve yöre halkına merak ettikleri diğer şeyler için siteyi ziyaret etmeleri öneriliyor. Mektubu yazan kadın gelecekle ilgili umutlu haberler aldığını ve insanlığın çilelerinin biteceği tarihin yakın olduğunu belirtirken insanlığın başına gelen kötü şeylerin tanrı tarafından değil şeytan tarafından dünyaya gönderildiğini söyledi.





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YEHOVA ŞAHİTLERİ KİMDİR?

Yehova Şahitleri köken olarak Baptist Papaz William Miller’in kurduğu Millerite grubunun dünyanın sonuyla ilgili (millennial) öğretilerine dayanır. Diğer Hristiyan gruplarıyla aralarındaki inanç farklılığına, Tanrı’nın en özel ismine ve bu akımın üyelerinin gerçek inananlar (Tanrı’nın kavmi) olduğuna vurgu yapan günümüzde Yehova Şahitleri şeklindeki adını ise 1931’de Russell’ın halefi J. F. Rutherford döneminde almıştır.

Yehova, Yahudilikte ve Hristiyanlıkta Tanrı’nın adıdır. İlk kez Tevrat’ta geçmiştir bu isim ve YHWH diye yazılır. Yehova Şahitleri bu yüzden kendilerini Tanrı’nın Şahitleri olarak tanımlarlar. Bu topluluk, kendilerini bir Hristiyan mezhebi olarak değil de, Hristiyanlıktan, Yahudilikten ve diğer bütün dinlerden ayrı bir din olarak görmektedir.