Evden çalışanlar dikkat! Personele 'klavye dinleme' teknolojisi ile takip: Tüm dünyada yankılanan işten çıkarma...

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EVDEN ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI KONTROL ETMEK İÇİN KLAVYE DİNLEME TEKONOLOJİSİ KULLANILDI

NewYorkPost gazetesinde yer alan habere göre şirket, Suzie Cheikho isimli çalışanının evden çalışma sürecinde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacı ile klavye dinleme (keystroke) teknolojisini kullandı ve bu 18 yıllık çalışan için hiç iyi sonuçlanmadı.

EVDEN ÇALIŞMALARI TAKİP EDİYORDU, KENDİ PERFORMANSI NEDENİ İLE ÇIKARILDI

Şirkette sigorta belgelerinin oluşturulması, zaman çizelgelerinin takibi ve 'evden çalışma uyumluluğunun' izlenmesinden sorumlu olan Cheikho, ironik bir şekilde kendi evden çalışma performansı yüzünden işten çıkarıldı.



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Adil Çalışma Komisyonu (FWC) Cheikho'nun 'görevi kötüye kullanma' nedeniyle işten çıkarıldığını tespit etti ve kadının 'haksız yere işten çıkarma' itirazını kabul etmedi.

Suzie Cheikho, ruhsal sorunları nedeni ile hedef alındığını ve şirketinin kendini kovmak için önceden bir oyun planladığını öne sürse de, komisyon kadının 2022 yılının Kasım ayında resmi uyarı aldığını ve performans iyileştirme planına tabi tutulduğunu keşfetti.

FWC belgelerine göre Cheikho 20 Şubat'ta tarihinde son teslim tarihlerini yetiştiremediği işler, kaçırdığı toplantılar, iş devamsızlığı ve patronlarının kendisine ulaşamadığı gerekçeleri ile işten çıkarıldı.



SİBER FAALİYET İNCELEMESİ

Che﻿ikho'nun Kasım ayı boyunca saatte ortalama 34 klavye vuruşu gerçekleştirdiği raporlanırken, FWC bu rakamın saatte 500'den fazla olması gerektiğini belirtiyor.

Şirket, Ekim ayından Aralık ayına kadar süren bu süreçte (49 iş günü) kadının siber faaliyet incelemesine tabi tutulduğunu belirtti.

İnsanların klavyelerine fiziksel olarak kaç kez bastığını analiz eden klavye dinleme (keystroke) teknolojisini kullanan şirket Cheikho'nun 44 gün boyunca çalışma saatlerine uymadığını, 47 gün işe geç başladığını, 29 gün işi erken bitirdiğini ve 4 gün ise hiç çalışmadığını keşfetti.



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Kadının klavye hareketlerini bir bir analiz eden sistem, Cheikho'nun Ekim ayında 117 saat, Kasım ayında 143 saat ve Aralık ayında 60 saat boyunca 'sıfır' klavye vuruşu kaydettiğini yani hiç bir şey yazmadığını raporladı.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ: VERİLER GERÇEK DEĞİL

İncelemeyle ilgili resmi toplantıda söz konusu verilerin gerçek olmadığını öne süren Cheikho, zaman zaman sistem sorunları yaşadığını bu nedenle de şirket bilgisayarı değil farklı cihazlar ile çalıştığını öne sürdü.