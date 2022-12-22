Eski konsolostan tuhaf paylaşım

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İNGİLTERE’nin eski İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner dün Twitter’da tuhaf bir paylaşımda bulundu. İlk başta sıradan bir kedi fotoğrafı paylaşımı gibi duran karede Hürriyet’in 8 Eylül 2015 tarihli ‘Tarifsiz acı, 16 şehit’ manşetli nüshası vardı.

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DAĞLICA KATLİAMI

6 Eylül 2015’te Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Dağlıca-Yüksekova karayolunun ulaşıma açılmasıyla ilgili yürütülen operasyonunda güvenlik güçleri terör örgütü PKK tarafından pusuya düşürülmüş, 16 askerimiz şehit olmuştu. Türkiye’nin yüreğine bir kez daha ateş düşmüştü. Hürriyet ekibi de bu acıyı yüreğinin en derininde hissederek o manşeti atmıştı.

FOTOĞRAF PAYLAŞIMI

2012-2016 yılları arasında İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu olan Leigh Turner, sosyal medyada normalde takip ettiğim bir hesap değildir. Habere konu olan paylaşımıyla da bir çalışma arkadaşımın vasıtasıyla haberdar oldum. Hali hazırda üç romanı bulunan Turner anlaşılan fotoğraf paylaşımı yapıyordu. Kedisi Troy ile daha önce İstanbul’da saklambaç oyunuyla ilgili görsel paylaşmış, sonra da Hürriyet manşetinin yer aldığı paylaşımı yapmıştı.

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TURNER’IN MESAJI

Altına ise “2016’da kedim Troy ile İstanbul’da kahvaltı ederken. Masanın üzerine çıkmasına izin verilmiyordu, ama sadece ön patileri yeterliydi. Zeki #kedi” diye not düşmüştü. İngiltere’nin şimdiki Başkonsolosu Kenan Paleo da “Mutfağımı farklı bir zaman ve boyutta görmek tuhaf” diye yorum yapmıştı. Turner ise “Aynen öyle! Her zaman güzel bir oda olduğunu düşünmüşümdür” diye devam etmişti. Belli ki fotoğraf, Turner başkonsolos olduğu dönemde, İstanbul’da çekilmişti ve manşette ne olduğunu da biliyordu.

PAYLAŞIMIN ANLAMI

Şimdi Leigh Turner’ın bu paylaşımı niye yaptığını bilmiyoruz. Diyelim ki, ‘Şehitler’ gibi önemli bir unsurun göz ardı edildiği masum bir kedi fotosu paylaşımı olsun. Ancak Turner da şimdiki İstanbul Başkonsolosu Kenan Paleo da diplomasiyi hatmetmiş kişiler olmalı. Üstelik Kenan Paleo, her ne kadar İngiltere’de doğmuş, büyümüş olsa da Kıbrıslı bir Türk ailenin oğlu. Yani Türk toplumunun hassasiyetlerinin farkında olmaları gerekirdi.

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PATİLİ MESAJ MI

Komplo teorilerine prim veren biri değilim. Ancak Türkiye’nin kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik Pençe-Kilit Harekâtının sürdüğü, yine kuzey Suriye’de PKK’ya karşı operasyon hazırlığı yaptığı bir dönemde paylaşım subliminal bir mesaj mı var diye de dikkat çekiyor. ‘Pati’li mesajla güncel Pençe Harekâtı’na bir gönderme mi yapılıyor? Bunu da bilmiyoruz. Sadece faraziye.

GAFTIR, DUYARSIZLIKTIR

Ama bildiğim şu. Leigh Turner’ın paylaşımı büyük bir gaftır, duyarsızlıktır. Kedileri milletçe çok severiz. Küresel bir anket olsa kediseverlikte açık ara şampiyon oluruz. Ancak kediler, şehit manşetleriyle yan yana gelince dururuz, içimiz burkulur, bir adım geriye çekiliriz. İfade özgürlüğü de olsa, kültür farklılığı da olsa, mevzu bahis şehitlerimizse aynı hassasiyeti karşıdan da bekleriz.

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DİPLOMATLIKTAN YAZARLIĞA GEÇTİ

Cambrigde Üniversitesi mezunu olan Leigh Turner, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ve 2012-16 tarihlerinde İstanbul’da başkonsolos olarak görev aldı. Son olarak 2016-2021 arasında İNGİLTERE’nin Viyana’da Birleşmiş Milletler’de Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı. Polisiye tarzında kitaplar yazan Turner’ın mayıs ayında çıkan Palladium isimli kitabı İstanbul’da geçiyor. Romanda eski bir MI6 ajanı sevgilisi Elif’i teröristlerden kurtarmak için mücadele ediyor.