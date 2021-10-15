Eski karısını canlı yayında yakarak öldürmüştü... Cani koca idam edilecek!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Doğal gaz yüzde 400, elektrik yüzde 250... Yüksek fiyat dönemiDoğal gaz yüzde 400, elektrik yüzde 250... Yüksek fiyat dönemi!#Enerji Krizi
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Resmen duyuruldu Başvurular e-DevlettenResmen duyuruldu! Başvurular e-Devlet'ten#E-Devlet
Afganistanda camiye bombalı saldırı İlk görüntüler geldi...Afganistan'da camiye bombalı saldırı! İlk görüntüler geldi...#Afganistan
2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi... Aslan payını eğitime ayırıyoruz2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi... 'Aslan payını eğitime ayırıyoruz'#Fuat Oktay
Binlerce kişi ile iletişime geçilecek... Korona skandalıBinlerce kişi ile iletişime geçilecek... Korona skandalı!#Koronavirüs
Bu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre olduBu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre oldu!#Kovid Aşısı
Yerli koronavirüs aşısı TURKOVACta 6 ay detayıYerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta 6 ay detayı#Koronavirüs
Eski eşini canlı yayında yakarak öldürmüştü... Cezası belli olduEski eşini canlı yayında yakarak öldürmüştü... Cezası belli oldu!#SOSYAL MEDYA
Hâkimden trafik magandasına ders gibi ceza Ne bıçağı kornaya basHâkimden trafik magandasına ders gibi ceza! 'Ne bıçağı kornaya bas'#Trafik Magandası
Bir ödül gecesi...'Bir ödül gecesi... '#Magazin Dünyası
Maskelerin yerini alacak... Hayatta kalmanın tek yoluMaskelerin yerini alacak... Hayatta kalmanın tek yolu!#İklim Değişikliği
Her yaptığı ayrı iğrenç Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılarHer yaptığı ayrı iğrenç! Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılar#Skandal
Kanun tüketiciden yana ama... Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı'Kanun tüketiciden yana ama...' Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı? #Tüketici Hakları
Ünlü müzisyen şoförüyle evlendi: Elmacık kemikleriniz ne güzelÜnlü müzisyen şoförüyle evlendi: 'Elmacık kemikleriniz ne güzel!'#Roger Waters
HABERLERDünya Haberleri

Eski karısını canlı yayında yakarak öldürmüştü... Cani koca idam edilecek!

#SOSYAL MEDYA#Cinayet#Cani Koca
Eski karısını canlı yayında yakarak öldürmüştü... Cani koca idam edilecek

Çin'de geçtiğimiz yıl gerçekleşen korkunç cinayet dünya medyasında gündem olmuş, eski eşi tarafından canlı yayın yaparken yakılarak öldürülen sosyal medya fenomeni kadın günlerce konuşulmuştu. Her detayı dehşet dolu olayda mahkeme sonunda kararını verdi ve cani eski koca idam cezası aldı.

Haberin Devamı

Çin'de, tam olarak bir yıla yakın bir zaman önce canlı yayın sırasında eski kocası tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldığı belirtilen TikTok fenomeni bir kadın yaşamını yitirdi. Olay ülkede büyük öfke yaratırken kadının çocukları için internet üzerinden bir günde bir milyon yuan (yaklaşık 146 bin dolar) yardım toplandı.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, Çengdu kentindeki olay 14 Eylül'de meydana geldi.

TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de yüz binlerce takipçisi bulunan ve köy hayatı videoları milyonlarca kişi tarafından beğenilen Lamu adlı kadın canlı yayına hazırlanırken ekranı aniden karardı.

Talihsiz kadının eski kocasının aile üyelerinin önünde bir balta ve benzinle silahlı olarak Lamu’nun evine girdiği bildirildi. Vücudunun yüzde 90'ı yanan ve iki hafta boyunca yaşam mücadelesi veren Lamu 2 Ekim 2020'de hayatını kaybetti ve eski kocası Tang gözaltına alındı.

Sincan eyaletinde meydana gelen cinayetin davası bir yıl devam ettikten sonra sonuçlandı ve suçu sabit görülen eski koca idam cezasına çarptırıldı. Cani eski koca Tang Lu 30 yaşındaki Lamu'yu üzerine benzin dökerek ateşe vermek suretiyle öldürmekten ölüm cezası aldı.

Haberin Devamı
Çinli sosyal medya yıldızı kocası tarafından yakılarak öldürüldü

İlgili Haber:Çinli sosyal medya yıldızı kocası tarafından yakılarak öldürüldü

Mahkeme Tang'ın işlediği cinayetler ilgili olarak "bilinçli cinayet" kararı verirken suçun işlenme şeklini 'korkunç derecede vahşi' ve sosyal anlamda etkisini de 'çok kötü' olarak nitelendirdi.

Talihsiz kadının Tang Lu'dan daha önce bir kez boşandığı ancak ikna edilerek tekrar bir araya geldiği biliniyor. Çaresiz kadının sürekli olarak ev içi şiddete maruz kaldığı ve aslında bu hayattan kurtulmak için sosyal medya kullanıcısı olarak kendine yeni bir yol çizmeye çalıştığı da aile üyeleri tarafından paylaşılan bilgiler arasında.

Eski karısını canlı yayında yakarak öldürmüştü... Cani koca idam edilecek

Devlet denetimindeki Beijing Youth Daily sitesinin haberine göre, kocası evlilikleri sırasında Lamu'ya şiddet uyguluyordu. Lamu ilk ayrılıklarından sonra, Tang'la yeniden evlenmeyi kabul etti ancak bir süre sonra evden kaçtı. Tang'ın, Lamu'nun yerini söylemeyen kız kardeşini de dövdüğü ileri sürüldü.

Aile üyeleri, durumu polise bildirmelerine rağmen, hiçbir şey yapılmadığını söylüyor.

Haberin Devamı

Babasının evine sığındığı bir durumda ve o evin mutfağında canice katledilen kadın Çin'de son yıllarda giderek artan kadına şiddet ve iç içi şiddet vakaları için sembol haline gelmiş ve dava birçok kadın hakları örgütü tarafından da sahiplenilmişti.

Olay ülkede büyük infiale neden oldu. Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo sitesinde 70 milyon kişi Lamu'nun ölüm haberiyle ilgili paylaşımda bulundu.

İlgili Haberler:

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttıHenüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sıradaPutin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#SOSYAL MEDYA#Cinayet#Cani Koca

BAKMADAN GEÇME!

Kaan Urgancıoğlunun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar!