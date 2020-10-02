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DHA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Çinli sosyal medya yıldızı kocası tarafından yakılarak öldürüldü

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Çinli sosyal medya yıldızı kocası tarafından yakılarak öldürüldü
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Çin'de Lamu adıyla bilinen sosyal medya yıldızı, kocası tarafından benzinle yakılarak öldürüldü.

Çin'de Lamu (30) adıyla bilinen sosyal medya yıldızı, kocası tarafından benzinle yakılarak öldürüldü

Yerel medyada, Lamu'nun canlı yayın sırasında, eski kocası Tang tarafından benzinle yakılarak öldürüldüğünü duyurdu.

Eylül ortasında Tang’ın aile üyelerinin önünde bir balta ve benzinle silahlı olarak Lamu’nun evine girdiği bildirildi.

Vücudunun yüzde 90'ı yanan ve iki hafta boyunca yaşam mücadelesi veren Lamu’nun dün gece hayatını kaybettiği açıklanırken Tang’ın gözaltına alındığı belirtildi.

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