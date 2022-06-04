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Ermenistan karıştı... Paşinyan'ın evine yürümek isteyen protestoculara sert müdahale!

#Ermenistan#Nikol Paşinyan#PROTESTO

Ermenistan'da 2020 yılında Azerbaycan karşısında alınan tarihi hezimetten beri devam eden iç huzursuzluk bir kez daha olaylara yol açtı. Ermenistan polisinden hükümet karşıtı protestoculara sert müdahale gelirken öfkeli kalabalık Başbakan Nikol Paşinyan'ın evine yürümeye çalıştı.

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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın evine ve hükümet binasına doğru yürüyüşe geçen protestocular, polisin sert müdahalesiyle engellendi. Tansiyonun yükselmesiyle çıkan olaylarda 39'u polis olmak üzere toplam 60 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Mayıs ayı başından beri devam eden protestolar devam ediyor.

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Dağlık Karabağ savaşını kaybetmesinden sonra Türkiye ve Azerbaycan ile müzakere başlatılması yönünde politika sürdüren Başbakan Nikol Paşinyan'ın kararlarına tepki gösteren muhalefet üyeleri, akşam saatlerinde başkent Erivan'daki Fransız Meydanı'nda toplandı.

Ermenistan karıştı... Paşinyanın evine yürümek isteyen protestoculara sert müdahale
Protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında arbedeler yaşandı

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Göstericiler yürüyüşleri sırasında Paşinyan karşıtı sloganlar attı. Yürüyüş sırasında Ermeni polisinin müdahalesi olmazken, kalabalığın hükümet binasına yaklaşmasıyla polis harekete geçti.

Etten duvar örerek protestocuların geçişini engelleyen polis, göstericilerin geri adım atmaması üzerine sert müdahaleye başladı. Göstericileri coplayarak uzaklaştırmaya çalışan polisler, bazı kişileri yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.

Ermenistan karıştı... Paşinyanın evine yürümek isteyen protestoculara sert müdahale
Ermenistan Başbakanı Paşinyan eleştirilerin hedefinde olsa da seçimleri kazandı ve koltuğunu korudu

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PAŞİNYAN'IN KONUTU DA GÖSTERİCİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Polisin hükümet binasına gelişlerini engellediği göstericilerin bir kısmı rotasını Paşinyan'ın konutuna çevirdi.

Hükümet binasının hemen yakınında bulunan konuta yönelen göstericiler attığı sloganlarla Paşinyan'ın istifasını istedi. Seslerini duyurmaya çalışan grup yine polisin müdahalesiyle karşılaştı. Göstericilere burada da polis tarafından sert müdahalede bulunulurken, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ermenistan karıştı... Paşinyanın evine yürümek isteyen protestoculara sert müdahale

Ermenistan halkı Azerbaycan yenilgisinden beri Paşinyan hükümetinden duyduğu rahatsızlığı sık sık bu tür gösterilerle ortaya koyuyor

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TOPLAM 60 KİŞİ YARALANDI

Ermenistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 39'u polis olmak üzere toplam 60 kişi hastanelere kaldırıldı.

10 kişi taburcu edilirken, yaralı 50 kişinin tedavilerine devam edildiği belirtildi. Ermenistan basını geç saatlere kadar devam eden gösterilerde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Ermenistan İçişleri Bakanlığı ise gözaltı sayısına yönelik açıklama yapmadı.

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#Ermenistan#Nikol Paşinyan#PROTESTO

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