Erkeklere tövbe etti, 77 yaşında kendi ile evlendi

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Gelinlik, duvak ve bir demet çiçek... 77 yaşındaki gelin Dorothy Fideli'nin heyecanla beklediği düğününde tek bir şey eksikti, o da damat..



ABD'nin Ohio eyaletindeki bir huzur evinde yaşayan 3 çocuk annesi büyükanne, 1965 yılında hızlı ve gösterişsiz bir düğünle evlenmiş ve ancak mutsuz evliliği 9 yıl sonra sona ermişti.



EN BÜYÜK HAYALİYDİ, TEK BAŞINA YAPMAYA KARAR VERDİ



Erkeklere tövbe ettiğini söyleyen ve yaklaşık 40 yılını yalnız geçiren kadının en büyük hayali güzel bir düğün seremonisiydi.



"40 yıldır kendimle birlikteyim, bir gün kilisedeyken kendim için özel bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim" diyen Dorothy, kendi ile evlenip tek başına bir düğün yapmaya karar verdi.



ABD yayın organı Today'e yaptığı açıklamada ilk evliliğinde siyah bir elbise giydiğini belirterek 'mahkum olduğum ilk günden belliydi' dedi

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Kaldığı huzur evinin sahibine gidip tek başına düğün konseptini anlatan kadın, adamın ilk başta bu fikir karşısında büyük bir şaşkınlığa düştüğünü ancak yavaş yavaş bu düğüne sıcak baktığını belirtti.Huzurevinin mülk yöneticisi Rob Geiger de tek kişilik düğününolarak tanımladığı Dorothy Fideli'yi onurlandırmanın iyi bir yolu olacağını düşündü.Dorothy düğün planını kızı Donna Pennington'a anlattı. Bu fikre bayılan Donna hemen hazırlıklara başladı. Düğün alanı, ikramlıklar annesinin giyeceği gelinlik kısa süre içinde hazırlandı.Düğün gününde tıpkı diğer gelinler gibi heyecanlı olduğunu anlatan 77 yaşındaki kadın,dedi.Büyükannenin düğün görüntüleri ABD televizyonlarında yayınlandı ve büyük ilgi çekti. Sosyal medyada yüzlerce kişi kadına mutluluklar dilerken 77 yaşındaki kadın henüz nikah masasına oturmamış veya hayallerindeki düğünü görmemiş kadınlara da tavsiyede bulundu;"Aşk, dünyadaki en önemli şeydir. Bu dünyayı bir gül bahçesine çevirebilir. Ama eğer kaderinizde aşk yoksa sizi mutlu edecek başka bir şeyler vardır demektir. Ben artık hayatımın benimle ilgili olduğu kısımdayım. Çocuklarım büyüdü, torunlarım var. Yani artık istediğimi yapma sırası bana geldi"