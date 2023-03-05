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Erdoğan'ın sözleri dünyada manşet... Bloomberg'den dikkat çeken muhalefet analizi: Çöküşün eşiğinde

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#Erdoğan#Seçim#Dünya
Erdoğanın sözleri dünyada manşet... Bloombergden dikkat çeken muhalefet analizi: Çöküşün eşiğinde
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 10:31

Meral Akşener'in açıklamaları ile muhalefet cephesinde ortaya çıkan çatlak sonrası Erdoğan'ın ilk değerlendirmesi dünya basınında geniş yer buldu. Erdoğan'ın 'Oturdular, konuştular, dağıldılar' sözünü okurlarına aktaran Bloomberg haberinde dikkat çeken bir analize yer verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı sert açıklama ile muhalefet cephesinde meydana gelen çatlak Türkiye'de olduğu kadar dünya basınında da kendine geniş yer bulmaya devam ediyor.

Bloomberg Akşener'in açıklaması sonrası 'Erdoğan karşıtı blok ortak aday yüzünden çöküşün eşiğinde' yorumunda bulunurken haberde Erdoğan'ın yaşanan gelişme ile ilgili değerlendirmesine de yer verildi.

'Erdoğan, Aday Kavgası Konusunda Rakiplerini Eleştirdi' başlıklı haberde Erdoğan'ın 'Oturdular, konuştular, dağıldılar' sözünün altı çizildi.

Haberde 'Türk lider Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet ittifakının Mayıs ayında yapılacak seçimler öncesinde ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramamasının ardından rakiplerini siyasi çekişmelerle suçladı' denildi.

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Bloomberg yaşanan siyasi krizi şu ifadeler ile özetledi;

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'Ortak bir cumhurbaşkanı adayının onaylanamaması, Türk muhalefet ittifakını Cuma günü kargaşaya sürükledi. Merkez sağ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal demokrat siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetti.'

Muhalefet cephesinde patlak veren bu krizin piyasaları da etkilediğinin altını çizen Bloomberg şu değerlendirmede bulundu;

'Seçime üç aydan az bir süre kala, muhalefet partileri arasındaki anlaşmazlık Türk hisse senetlerinde keskin bir düşüşü tetikledi ve gösterge endeks Cuma günü %3,9'a kadar düştü. 10 yıllık getiri 83 baz puan yükselerek haftayı %11.56 ile 14 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyede kapattı.'

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Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıyan Alman DW 'Erdoğan: Oturdular, konuştular, dağıldılar' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Yunan Kathimerini gazetesi de Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi.

Kathimerini 'Erdoğan, Türk muhalefetine ilişkin: Oturdular, konuştular, ayrıldılar' başlıklı haberinde Erdoğan'ın muhalefeti aday belirleyememe konusunda hedef aldığını yazdı.

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YUNAN BASINI: MUHALEFET DEVAM ETMEYE KARARLI

Capital.gr Türkiye'de son gelişmeleri değerlendirdiği haberini 'Türkiye: Muhalefet ittifakı devam etmeye kararlı' başlığı ile manşetinden okurlarına sundu.

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In.gr ise 'Muhalefet, 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına çıkacak ortak adayını Pazartesi günü açıklamayı planlıyor' dedi.

'Türkiye Seçimleri Öncesinde Erdoğan'ın Siyasi Muhalefetinde Çatlaklar' başlığını tercih eden The Wall Street Journal ise 'Merkez sağ parti, Türk lideri devirmek için ittifaktan çekildi' dedi.

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#Erdoğan#Seçim#Dünya

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