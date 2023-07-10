×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Erdoğan'ın sözleri dünyada böyle yankılandı... NATO için AB şartı

Güncelleme Tarihi:

#NATO#AB#Dünya
Erdoğanın sözleri dünyada böyle yankılandı... NATO için AB şartı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 16:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta 10-12 Temmuz'da düzenlenecek olan NATO Zirvesine katılmak üzere Litvanya'ya gitmeden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın 'Türkiye'nin AB üyeliğinin önünü açın' mesajı dünya basınında geniş yer buldu.

Haberin Devamı

NATO Zirvesi için Litvanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havalimanında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var. Ve şu anda NATO üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı AB üyesidir. Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Ama aynı zamanda Vilnius'da da sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları kısa sürede dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

CNN International 'Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin AB'ye girmesine bağlıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billströmden flaş Türkiye açıklamasıİsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den flaş Türkiye açıklamasıHaberi görüntüle

Haberde Erdoğan'ın neredeyse tüm NATO üyelerinin AB'ye üye olduğunu vurguladığı bilgisine yer verildi.

New York Times 'Erdoğan, İsveç'in NATO Hedefini Desteklemeden Önce AB'nin Türkiye'nin 'Yolunu Açması' Gerektiğini Söyledi' dedi.

Euronews'in başlığı ise 'Erdoğan: AB Türkiye'ye 'yol açarsa' Ankara İsveç'in NATO üyeliğini onaylayabilir' oldu.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalıların Türkiye'nin AB üyelik hedefine "yol açması" halinde Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini onaylayabileceğini söyledi' denildi.

Erdoğanın sözleri dünyada böyle yankılandı... NATO için AB şartı
Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda. Zira Ukrayna işgali sonrası iki ülke de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini karşılayan Finlandiya ittifaka üye oldu...

Katar merkezli Al Jazeera 'Türk lider, Ankara İsveç'in NATO üyelik hedefini onaylamadan önce AB'nin Türkiye'nin bloğa katılımının önünü açması gerektiğini söyledi' dedi.

Haberin Devamı

AP bu gelişmeyi 'Erdoğan, Avrupalıların Türkiye'nin AB üyeliğine 'yol açması' halinde Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylayabileceğini söyledi' başlığı ile abonelerine servis etti.

Global News 'Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin AB üyeliğine bağlıyor' yorumunda bulundu.

Gözden KaçmasınStoltenberg: Türkiyenin ABye katılma isteğini destekliyorumStoltenberg: Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini destekliyorumHaberi görüntüle

Al Arabiya 'Erdoğan: Türkiye AB üyeliği karşılığında İsveç'in NATO üyeliğini destekleyecek' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada , Avrupa Birliği'nin Ankara ile uzun süredir askıya alınan üyelik müzakerelerine yeniden başlaması halinde İsveç'in NATO adaylığını destekleyeceğini söyledi.'

Haberin Devamı

Alman DW ise 'Erdoğan: İsveç'i NATO'da istiyorsanız Türkiye'yi AB'ye alın' başlığını tercih etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO#AB#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

#Crawford Gölü
Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

#Hamilelik
Türkiyede 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

Türkiye'de 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz? İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

#Futbol