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Son dakika... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini destekliyorum

Güncelleme Tarihi:

#NATO#Türkiye#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 14:29

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini desteklediğini açıkladı.

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Litvanya’nın başkenti Vilnius şehrinde 11-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne saatler kala kameralar karşına geçen NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg "Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum. İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün." ifadelerini kullandı.

Son dakika... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiyenin ABye katılma isteğini destekliyorum

Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti;

"NATO Baltık bölgesinde mevcudiyetini artırmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda daha fazla asker sevk etmiştik. Ukrayna işgalinden sonra Madrid zirvesindeki kararla bunu artırmıştık. 

Bu zirvede yarın ve yarından sonraki gün savunma planı üzerinde anlaşacağız. Bunun dışında tüm ittifaklarımızı koruyabilecek hale geleceğiz.

Almanya'nın kararını da mutlulukla karşıladım. Bu kararı çok uzun süredir bekliyorduk. Kişisel olarak ben ve diğer liderler aynı şeyi vurguladık. Çevremizdeki jeopolitik durum giderek daha kötü hale gelecek. Nükleer silahların yerleştirilmesi konusunda ve Wagner'in bu ülkeye gelmesi konusunda müttefik birliğine ihtiyacımız var. NATO'nun bu bölgede savunmasının güçlenmesi kolektif savunmamız açısından önemli. Bu kararın da tam zamanında geldiğini düşünüyorum" 

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ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİN ÖNÜNÜ AÇIN

NATO Zirvesi için Litvanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havalimanında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var. Ve şu anda NATO üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı AB üyesidir. Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Ama aynı zamanda Vilnius'da da sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadelerini kullandı.

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