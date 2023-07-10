Son dakika... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini destekliyorum

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Litvanya’nın başkenti Vilnius şehrinde 11-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne saatler kala kameralar karşına geçen NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg "Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum. İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün." ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİN ÖNÜNÜ AÇIN
NATO Zirvesi için Litvanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havalimanında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var. Ve şu anda NATO üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı AB üyesidir. Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Ama aynı zamanda Vilnius'da da sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadelerini kullandı.