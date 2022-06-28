ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ve Biden yarın görüşebilir

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in daveti üzerine Madrid’de NATO’ya üye olmak isteyen, ancak Türkiye’nin veto kartıyla karşı karşıya olan Finlandiya ve İsveç liderleriyle dörtlü bir zirvede bir araya gelecek.



ERDOĞAN NATO ZİRVESİ İÇİN MADRİD'DE



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN- BİDEN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmede ayrıca Madrid’de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde zirve gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

BEYAZ SARAY: "BİDEN, NATO ZİRVESİNDE ERDOĞAN'I GÖRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Biden'ın görüşmede, İspanya'nın başkenti Madrid'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Transatlantik güvenliği açısında sonuçlarının, ittifaka yönelik terörizm gibi diğer tehditlerin ve ittifakın toplu savunma kabiliyeti ile güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik tarihi kararların alınacağı NATO Zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dört gözle beklediğini ifade ettiği belirtildi.



Görüşmede ayrıca Türkiye-ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı.



''ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ YARIN GERÇEKLEŞECEK''



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya'nın Madrid kentinde ikili temaslarda bulunacak. Bu kapsamda ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan da bir açıklama geldi.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ''İki liderin yarın görüşme şansı olacak. NATO zirvesi marjında Erdoğan-Biden görüşmesi yarın gerçekleşecek.'' dedi.