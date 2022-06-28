Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi açıklamalar: Biz kuru laf istemiyoruz, netice istiyoruz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Zirve Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik dönemde yapılıyor. Zirve önemli bir kilometre taşı olacak. NATO'ya önümüzdeki dönemde yön verecek konsept kabul edilecek.

İkili görüşmelerimde PKK gündemimizde olacak. İsveç ve Finlandiya tavrımızı bir kez daha anlatacağız. PKK'nın bu ülkelerde hareket etmesine mani olunmalı. İsveç ve Finlandiya'nın olduğu 4'lü zirve gerçekleştireceğiz. NATO'ya üye olacaklarsa Türkiye'nin güvenlik endişesini gidermek zorundalar.

Türkiye göç hareketlerinin önlenmesinde kritik öneme sahip ülke. İkili görüşmelerde hem NATO bünyesindeki iş birliğini hem de küresel gündemi özellikle değerlendireceğiz.

Beyaz perdemizin güçlü isimlerinden Cüneyt Arkın’ı kaybettik. Allah rahmet etsin ve bütün ailesine, yakınlarına şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum.

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"BU SABAH BIDEN İLE GÖRÜŞTÜK"

Biz NATO'nun 70 yıllık üyesiyiz. Türkiye rastgele NATO'ya katılmış bir ülke değil. Bu sabah Biden ile görüşme yaptık. Tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Gerekirse NATO Zirvesi'nde de bir araya geleceğiz.

Dün itibarıyla gerek İbrahim Kalın beyi, Sedat beyi biz Brüksel’e gönderdik, onlar ön görüşmeleri orada yaptılar.

4’lü görüşmeyi tekrar yapacağız ve burada Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı birlikte bu dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz kuru laf istemiyoruz, biz netice istiyoruz. Orta sahada top çevirmekten bıktık.

Terörist olarak kabul etmiyoruz diyorlar, öbür taraftan yürüyüş yapıyorlar, İsveç polisinin kontrolü üzerinde yürüyüşler yaptırılıyor. Sadece İsveç mi, aynı şey Almanya’da, Hollanda’da, Yunanistan'da yoğun şekilde bunlar devam ediyor. Bir taraftan 9 Amerikan Üssü Yunanistan’da kuruluyor. Peki bunu neden kurdunuz, neye karşı kurdunuz? Verdikleri cevap ‘Rusya’ya karşı kurduk’... İşiniz gücünüz S400... S400 aşağı S400 yukarı... Hep laf... Bunları da Biden ile yaptığımız görüşmede dile ettireceğiz.

Bunları da Sayın Biden'la görüşmemizde dile getireceğiz. Bunları hep yaşadık. Her türlü terörist saldırıya uğradık ve bunları anlatacağız.

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ABD'yle olan en önemli görüşmemiz F-16'ydı. Orada da oyalama meselesi devam ediyor.

Artık biz bunların iyice ne olduğunu biliyoruz. Darbe girişimi yapan FETÖ'nün kaçtığı yer neresi oldu Yunanistan. Bu teröristleri bunlar el bebek gül bebek beslediler. Bunları artık biz yutmuyoruz. Türkiye'ye karşı şahsiyetli bir duruş bekliyoruz.

MİÇOTAKİS'E TEPKİ

Miçotokis'le ikili görüşme yapmam mümkün değil. Yunanistan'la yüksek düzeyli stratejik toplantımız vardı, bunu kaldırdım. Artık yapılması mümkün değil, bitti o iş. O kapıyı kapattık. Bundan sonra kendilerine çekidüzen verecekler.

En önemli güç Türkiye. Türkiye gibi bir gücü kaybetmeyi NATO göze alabilir mi? Türkiye gücünü NATO için istikrarlı bir şekilde kullanmıştır. Biz bu tavizsiz yürüyüşümüzü devam ettirmek de kararlıyız.

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Terörle mücadelede binlerce TIR silah bu teröristlere verildiğinde NATO ne yaptı? TIR'lar dolusu silahlar ABD'den geldi. Görüşmemizde yine söyleyeceğiz. Nasıl NATO'da omuz omuza vermiş iki ülkesiyiz ki teröre bu silahlar veriliyor. Yunanistan için Rusya'ya karşı dediniz. Peki bu silahlar kime karşı kullanılıyor?

Artık biz bunları çok iyi tanıyoruz. Bunları perdeypey gündeme getirme derdinde olacağız.

TAHIL KORİDORU

Şu anda bazı takvim belirleme çalışmaları olayların gelişmesine göre olur. Olaylar bazı yerlerde bakıyorsunuz çok su altı gidiyor bazı yerlerde su üstüne çıkıyor.