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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.08.2021 - 10:13 | Son Güncelleme:

Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda patlama gerçekleşti

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Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda patlama gerçekleşti

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik görüldü.

Yogyakarta'daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden (BPPTKG) yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 05.53'te Merapi Yanardağı'nın patlayarak lav püskürttüğü bildirildi.

Patlamanın ardından bölgedeki 11 köye kül yağdığı kaydedildi. Merapi Yanardağı en son 10 Ağustos'ta lav püskürtmüştü.

Cava Adası'nın orta bölgesinde bulunan ve 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

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