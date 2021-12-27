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En katı kuralları koyan ülkede skandal hata: Yüzlerce Kovid hastasına yanlış sonuç gönderildi

#Koronavirüs#Avustralya#Dünya
En katı kuralları koyan ülkede skandal hata: Yüzlerce Kovid hastasına yanlış sonuç gönderildi

Salgın döneminde en katı tedbirleri alan ülkeler arasında yer alan Avustralya'da Kovid testi skandalı ülkeyi karıştırdı . Noel öncesi yüzlerce kişiye yanlış test sonucu gönderildi. Hatanın vaka sayısında ciddi bir artışa neden olmasından korkuluyor.

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Koronavirüse karşı en katı önlemleri alan ülkelerin başında gelen Avustralya yanlış test sonucu skandalı ile çalkalanıyor.

Salgın ile mücadele kapsamında kendi vatandaşlarının yurda dönüşüne bile kısıtlama getiren Avustralya'nın en kalabalık kentlerinden birisi olan Sidney'de bir hastane yüzlerce kişiye yanlış test sonucu gönderdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Noel öncesi Kovid-19 testi yaptıran 1.395 kişiye 'test sonucunuz negatif' mesajı gönderildi.

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NOEL ÖNCESİ YAPILAN HATA PANİĞE NEDEN OLDU

Ancak daha sonra bu kişilerin Kovid-19 pozitif oldukları ortaya çıktı. Hastane 23 ve 24 Aralık'ta test edilen kişilere gönderilen negatif test sonuçları için özür diledi.

Söz konusu durumun 'insan hatası' kaynaklı olduğu belirtilirken Bu durumun vaka sayısında ciddi bir artışa neden olmasından korkuluyor.

En katı kuralları koyan ülkede skandal hata: Yüzlerce Kovid hastasına yanlış sonuç gönderildi

 

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Zira 25 Aralık'taki Noel kutlaması öncesi negatif test sonucu olan bu kişilerin sevdikleri ile bir araya geldikleri ve onlara virüsü bulaştırdıkları ihtimali üzerinde duruluyor.

Uzmanlar bu hata sonrası kentteki vaka sayısında ciddi bir artış olacağından endişe ediyor.

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SON 24 SAATTE 9 BİN 123 YENİ VAKA

Son 24 saatte 9 bin 123 yeni vakanın görüldüğü Avustralya koronavirüsten en çok etkilenen 83. ülke konumunda.

2 yıl boyunca 311 bin 83 kişinin enfekte olduğu ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 196.

Bu süreçte 232 bin 856 kişi virüsü yenmeyi başarırken ülkedeki aktif vaka sayısı ise 76 bin bandının biraz üzerinde.

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#Koronavirüs#Avustralya#Dünya

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