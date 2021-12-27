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Son dakika: On binlerce kişi incelendi... İşte koronavirüs aşısının faydasının en net kanıtı

#Kovid Aşısı#İngiltere#Koronavirüs
Son dakika: On binlerce kişi incelendi... İşte koronavirüs aşısının faydasının en net kanıtı

Koronavirüs aşıları ile ilgili yeni araştırma sonuçları açıklandı. İngiltere'den gelen veriler ile aşının faydası bir kez daha kanıtlandı.

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Dünya iki yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor.

5 milyondan fazla cana mal olan virüs 'eski normal'lerimizi de geride bırakmamıza neden olurken bilim insanları mesailerinin çoğunu bu virüsü yenmeye ayırmış durumda.

Bu çabaların meyvelerini almaya devam ediyoruz. Zira virüse kaşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz.

Ancak aşı karşıtlığı dünya genelinde büyük bir problem olmaya devam ediyor. İngiltere'den gelen son veriler ise aşının faydasını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yoğun Bakım Ulusal Denetim ve Araştırma Merkezi (INCARC), bu yılın altı ayında nüfusta her 100 bin kişide kaç kişinin Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığına baktı ve verileri hastaların aşı durumlarına göre kategorize etti.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, 60'larında virüse karşı iki doz alan aşı olan kişiler için sonuç 0.64 olarak belirlendi.

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Aynı yaş grubunda aşılanmamış olanlar için bu oran 37.3 olarak belirlendi. Başka bir deyişle aşı olmayanların yoğun bakıma kaldırılma olasılığının 60 kat daha fazla olduğu sonucu ortaya çıktı.

40 yaşlarındaki aşısızların yoğun bakıma yatırılma olasılığı ise aynı yaş grubunda çift doz aşı olanlara kıyasla 13 kat fazla çıktı.

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İngiltere’de günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekorİngiltere’de günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekorHaberi görüntüle

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ilk defa günlük 100 bin vaka barajını aşan İngiltere salgın ile mücadele için kapı kapı dolaşan aşı ekipleri oluşturdu.

Suffolk, Ipswich'te yürütülen bu proje ile aşı olmayanların hedef alındığı belirtilirken projenin önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılabileceği belirtiliyor.

Koronavirüsten en çok etkilenen 4. ülke konumunda bulunan İngiltere'de virüs 12 milyona yakın kişiye bulaştı ve 150 bine yakın insanın hayatına mal oldu.

 

 

 

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#Kovid Aşısı#İngiltere#Koronavirüs

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