Emekli maaşını çekmek için cesedi postaneye götürdüler

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Irish Times'ın haberine göre, Carlow bölgesinde yaşanan olayda emeklinin cesedi yanındaki "iki kişi tarafından desteklenerek" binaya götürüldü.

Haberde, postane personelinin durumu sorgulamaları üzerine, iki erkeğin kaçtığı bildirildi.

İrlanda Polisi, "yaşlı adamın açıklanmamış" ölümünün nedeninin soruşturulduğunu belirtti.

Bir Polis Sözcüsü, yapılacak otopsinin ardından soruşturmanın gideceği yönün netleşeceğini vurguladı.

CESEDİ OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTILAR

Irish Times gazetesine göre, iki erkek ortalarındaki cesetle sıraları gelip, tezgaha yaklaştıklarında bir postane çalışanı "koluna girilen" adamın durumundan kaygılandı ve durumu sordu.

Bunun üzerine iki erkek, cesedi olay yerinde bırakıp kaçtı ve postane çalışanları yaşlı adamın ölü olduğunu anladıklarında şoke oldular.



"BİZZAT GELMESİ GEREKLİ" DEDİLER

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İrlanda resmi televizyonu RTE, bir erkeğin postaneye telefon açıp, bir emeklinin maaşını onun yerine çekip çekemeyeceğini sordu. Görevliler, emeklinin bizzat gelmesi gerektiğini söyledi ve isteği reddetti.

Kısa süre sonra iki erkek yanlarında postanede "yığılan" 60'lı yaşlarındaki bir erkekle geri geldi.

RTE, "dedektifllerin yaşlı adamın postaneye getirildiğinde zaten ölü olup olmadığını araştırdığını" bildirdi.

Yakındaki bir evin de "olay yeri" olarak kordon altına alındığı bildirildi.