Japonya'da korkunç olay: Ölen babasının cesedini 4 ay evde sakladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Nebatiden önemli enflasyon yorumu KDV düzenlemesi neler getirecekBakan Nebati'den önemli enflasyon yorumu! KDV düzenlemesi neler getirecek?#Nureddin Nebati
Omicron PCR testlerini de etkiledi Ağızdan mı, burundan mı etkili | 3 SORU 3 YANITOmicron PCR testlerini de etkiledi! Ağızdan mı, burundan mı etkili? | 3 SORU 3 YANIT#Koronavirüs
Galatasarayda soruşturma iddiası Floryada enteresan işler, 400 milyon TL, kayıp eşyalarGalatasaray'da soruşturma iddiası! "Florya'da enteresan işler, 400 milyon TL, kayıp eşyalar"#Galatasaray
Ufuk göründü Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak... Türkiye için bir ilk olacak'Ufuk' göründü! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak... Türkiye için bir ilk olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Alec Baldwin herkesi şaşırttı Şimşekler yeniden ünlü oyuncunun üzerinde...Alec Baldwin herkesi şaşırttı! Şimşekler yeniden ünlü oyuncunun üzerinde...#Alec Baldwin
Sedefnur olayında kan donduran detay Aşağı bile inmedilerSedefnur olayında kan donduran detay! Aşağı bile inmediler#Sedefnur Çağlar
Elon Muskın tweeti Dogecoini uçurdu İşte son durum...Elon Musk'ın tweeti Dogecoin'i uçurdu! İşte son durum...#Kripto Para
Tutar mı tutmaz mı Ne yalan söyleyeyim, kafam karışık...Tutar mı tutmaz mı? Ne yalan söyleyeyim, kafam karışık...#Kemal Kılıçdaroğlu
Dünyanın baş belası haline geldiler 400 milyon dolar değerinde kripto para çalındıDünyanın baş belası haline geldiler! 400 milyon dolar değerinde kripto para çalındı!#Kuzey Kore
Djokovic için son karar Vize iptal...Djokovic için son karar! Vize iptal...#Djokovic
Hemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktıHemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktı!#Terör
Erkek çocuk doğuramadığı için sarayını terk etmek zorunda kalmıştıErkek çocuk doğuramadığı için sarayını terk etmek zorunda kalmıştı#Prens Andrew'nun Unvanları Alındı
Rezervasyon oranı şimdiden yüzde 70 oldu 10 gün sonra satışlar kapanacak...Rezervasyon oranı şimdiden yüzde 70 oldu! 10 gün sonra satışlar kapanacak...#Uludağ Otel
Asıl skandal şimdi patladı Kraliçe tek başına yas tutarken onlar...Asıl skandal şimdi patladı! Kraliçe tek başına yas tutarken onlar...#İngiltere
İkili cephesinde yeni gelişme Önce Demet sonra Oğuzhan... İkili cephesinde yeni gelişme! Önce Demet sonra Oğuzhan...#Demet Özdemir
HABERLERDünya Haberleri

Japonya'da korkunç olay: Ölen babasının cesedini 4 ay evde sakladı

#Japonya#Ceset#Emekli Maaşı
Japonyada korkunç olay: Ölen babasının cesedini 4 ay evde sakladı

Japonya’da, ölen babasının maaşını alabilmek için yaklaşık 4 ay boyunca cesedini evinde saklayan kadın tutuklandı.

Haberin Devamı

Japonya'nın Aomori eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Yerel polis, ölen babasının cesedini yaklaşık 4 ay boyunca evde sakladığı tespit edilen bir şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki babası ile birlikte yaşayan Hiromi Shiratori'nin (46) komşuları, yaşlı adamı uzun süre göremeyince durumdan şüphelendi.

Olayın polise bildirilmesinin ardından 11 Ocak'ta eve giden güvenlik güçleri ve sosyal hizmet uzmanları, Shiratori'nin babasının cansız bedenine ulaştı.

Gözaltına alınan şüpheli, polisteki ifadesinde babasının geçen Eylül ayında öldüğünü söyledi. Şahsın, babasının emekli maaşını almayı sürdürmek için ölüm haberini yerel otoritelere bildirmediğini itiraf ettiği de öğrenildi.

Haberin Devamı

Şüphelinin babasının kesin ölüm tarihini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Ceset#Emekli Maaşı

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal