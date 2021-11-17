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Elon Musk meydan okumuştu... Ve BM'den 'kanıt' geldi!

#Elon Musk#BM#Birleşmiş Milletler
Elon Musk meydan okumuştu... Ve BMden kanıt geldi

Elon Musk'ın servetinin yüzde 2'si ile açlık biter diyen Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) direktörüne 'kanıtla' yanıtını veren ve 'kanıtlanırsa Tesla hissesini satacağım' diyen Musk'ın istediği kanıt geldi.

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Birleşmiş Milletler'in (BM) Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley'in açıklamaları ile başlayan tartışma dinmek bilmiyor.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü milyarderler Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson'a çağrıda bulunan Beasley, 'Servetlerinin sadece küçük bir kısmıyla dünyadaki açlık sorununu çözebilirler' demiş ve sadece Musk'un servetinin yüzde 2'sini oluşturan 6 milyar Dolar ile dünyadaki açlık sorunun bitebileceğini sözlerine eklemişti.

Musk ise bu iddianın kanıtlanması durumunda Tesla hissesini satacağını ve gelirlerini bağışlayacağını açıklamıştı.

Musk'ın istediği 'kanıt' sonunda geldi. Açlık krizini 'acil, eşi benzeri görülmemiş ve önlenebilir' olarak tanımlayan Beasley yeni paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi;

'Net bir plan istemiştiniz. İşte size plan! Siz ve hayat kurtarma konusunda ciddi olan herkesle bu konu hakkında görüşmeye hazırız.'

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42 milyon kişiyi kurtarmak için 6 milyar doların biraz üzerinde bir bütçe gerektiğini belirten Beasley planın ayrıntılarına da paylaştı.

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Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gıda nakliyatı için 3.5 milyar dolar, yiyecek kuponları için 2 milyar dolar gerekiyor. Aynı rapora göre, operasyonel giderlerin ise 700 milyon dolara mal olması ön görülüyor.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında girerken gözler 'kanıt' sunulması halinde üzerine düşeni yapacağını duyuran Musk'a çevrildi.

HER ŞEY PAYPAL İLE BAŞLADI

Güney Afrika'da büyüdükten sonra Musk, 17 yaşında Kanada'ya ve ardından Kaliforniya'ya taşındı. Musk buradaki eğitimi sırasında PayPal'i kurdu ve daha sonra 150 milyon dolar karşılığında sattı.

Elektrikli otomobil şirketi Tesla ve uzay şirketi SpaceX'in sahibi olan Musk servetini bu şirketler ile elde etti.

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#Elon Musk#BM#Birleşmiş Milletler

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