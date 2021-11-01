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Elon Musk'tan hodri meydan: Kanıtlarlarsa satacağım!

#Elon Musk#BM#Birleşmiş Milletler
Elon Musktan hodri meydan: Kanıtlarlarsa satacağım

Dünya Gıda Programı Direktörü'nün dünyadaki açlık krizinin çözümü için yaptığı çağrıya Elon Musk'tan çok konuşulacak bir cevap geldi.

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Birleşmiş Milletler'in (BM) Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley'in açıklamalarının yankıları sürüyor.

Beasley dünyadaki açlık krizinin çözümü için ünlü milyarderler Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson'a çağrıda bulunmuş ve şu ifadelere yer vermişti;

'Servetlerinin sadece küçük bir kısmıyla dünyadaki açlık sorununu çözebilirler.'

Beasley, ayrıca Musk'ın servetinin yalnızca yüzde 2'sini oluşturan 6 milyar dolar ile dünyadaki açlık sorunun bitebileceğini sözlerine eklemişti.

Beasley'in bu açıklamalarına Musk'tan yanıt gecikmedi. Muskbu iddianın kanıtlanmasını istedi ve kanıtlanması durumunda milyarlarca dolar değerinde bir adım atacağını duyurdu.

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Business Insider'da yer alan habere göre, Musk, bu iddianın kanıtlanması durumunda Tesla hissesini satacağını ve gelirlerini bağışlayacağını söyledi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk şu anda dünyanın en zengin insanı ve serveti 300 milyar doların üzerinde olan ilk ve tek kişi.

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HER ŞEY PAYPAL İLE BAŞLADI 

Güney Afrika'da büyüdükten sonra Musk, 17 yaşında Kanada'ya ve ardından Kaliforniya'ya taşındı. Musk buradaki eğitimi sırasında PayPal'i kurdu ve daha sonra 150 milyon dolar karşılığında sattı.

Elektrikli otomobil şirketi Tesla ve uzay şireketi SpaceX'in sahibi olan Musk servetini bu şirketler ile elde etti.

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