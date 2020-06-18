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DHA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

El öperek koronavirüsü tedavi ediyorum dedi, 20 kişiye virüs bulaştırdı

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El öperek koronavirüsü tedavi ediyorum dedi, 20 kişiye virüs bulaştırdı
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Hindistan'da, insanların ellerini öperek koronavirüsü (Covid-19) tedavi edeceğini iddia eden bir adam koronavirüsten öldü. Adamın ölmeden önce 20 kişiye koronavirüs bulaştırdığı anlaşıldı.

Hindistan'da, insanların ellerini öperek koronavirüsü (Covid-19) tedavi edeceğini iddia eden bir kişi, koronavirüsten öldü. Aslam adlı kişi, ölmeden önce yaklaşık 20 kişiye daha koronavirüs bulaştırdığı tespit edildi.

Hindistan’da koronavirüsü el öperek tedavi ettiğini iddia eden Aslam adlı bir kişi, Hindistan’ın Ratlam kentinde hayatını koronavirüsten kaybetti. Aslam, “öpücük tedavisinin” koronavirüs hastalarında işe yaradığını iddia etmişti.

El öperek koronavirüsü tedavi ediyorum dedi, 20 kişiye virüs bulaştırdı

Yetkililer, Aslam’ın ölmeden önce yaklaşık 20 kişiye koronavirüs bulaştırdığını vurulayarak bu tip tedavi vaat eden sahtekarların çok tehlikeli olduğunu ifade etti.

Birçok insanın hayatını tehlikeye atan sahtekar adamın 3 Haziran'da test yaptırıp Covid-19 pozitif çıktığı ve hemen ertesi gün öldüğü bildirildi. 

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