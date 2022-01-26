Düşen F-35 ABD ile Çin'i karşı karşıya getirdi! Zamana karşı yarış başladı...

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ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan F-35C dün Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü. Amerika Birleşik Devletler Donanması, savaş uçağını Güney Çin Denizi'nin derinliklerinden geri almaya çalışıyor. Analistler, Pekin tarafından yakından izlenecek operasyonun son derece karmaşık olacağını vurguluyor.

Gözden Kaçmasın ABD F-35 savaş uçağı uçak gemisine inerken düştü Haberi görüntüle

100 MİLYON DOLARLIK ABD FİLOSUNDAKİ EN YENİ JET

Donanma'dan yapılan açıklamada tek motorlu hayalet avcı uçağı ve ABD Donanması filosundaki en yeni jet olan F-35C'nin Pazartesi günü rutin operasyonlar sırasında uçak gemisi USS Carl Vinson'a zorunlu iniş yaptığı sırada bir kaza yaşandığı belirtildi. 100 milyon dolarlık savaş uçağının, 100 bin tonluk uçak gemisinin uçuş güvertesine çarpmasının ardından 6 denizci ve uçağı kullanan pilot yaralandı.

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GÖZ KOKRKUTUCU GÖREV

Gemideki hasar sadece yüzeysel olsa da donanma şimdi F-35'i gezegendeki en tartışmalı sulardan geri çekmeye çalışmak gibi göz korkutucu bir görevle karşı karşıya.

SIR GİBİ SAKLANIYOR

Donanma, ilki 2019 yılında faaliyete geçen F-35C'nin kurtarma planı hakkında ayrıntı vermeyi reddediyor. ABD 7. Filosu sözcüsü Teğmen Nicholas Lingo, yaptığı açıklamada sadece "ABD Donanması, USS Carl Vinson'daki kazaya karışan F-35C uçağı için kurtarma operasyonu yapacak" dedi.



Deniz Kuvvetleri, kazanın Güney Çin Denizi'nde nerede meydana geldiğini açıklamasa da, Pekin, 3,3 milyon kilometre kare su yolunun neredeyse tamamını kendi toprakları olarak kabul ediyor. ABD, Çin'in iddialarına itiraz ederek "özgür ve açık bir Hint-Pasifik" için Vinson gibi gemileri bu alanda konuşlandırıyor.

Çin sahil güvenlik gemileri, Güney Çin Denizi sularında sürekli mevcudiyetini sürdürdüğü için söz konusu operasyonun yeni bir kriz çıkarıp çıkarmayacağı merakla bekleniyor.

ÇİN DENİZALTILARINI DEVREYE SOKABİLİR

Analistler, Çin'in kayıp F-35'e bir göz atmak isteyebileceği konusunda hemfikirler. ABD Pasifik Komutanlığı'nın Hawaii'deki Müşterek İstihbarat Merkezi eski operasyon direktörü Carl Schuster, "Çin, denizaltılarını kullanarak onu bulmaya ve kapsamlı bir şekilde incelemeye çalışacak" dedi.

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Eski bir ABD Donanması kaptanı olan Schuster ise Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki toprak iddialarına dayanarak kurtarma hakları talebinde bulunabileceğini söyledi.



Schuster, ABD kurtarma gemilerinin bölgeye geçiş süresinin 10 ila 15 gün olduğunu belirterek F-35'in Güney Çin Denizi'nin ne kadar derininde olduğuna bağlı olarak operasyonun aylar sürebileceğini söyledi.

PEKİN'İN TAHAMMÜLÜ YOK

Singapur S. Rajaratnam Uluslararası Çalışmalar Okulu'ndan araştırma görevlisi Collin Koh, böyle bir operasyonun siyasi riskler doğuracağını iddia ederek, "Söz konusu operasyon ABD ile Çin gerilimini daha da kötüleştirme riskini doğurabilir. Pekin'in buna tahammülü olduğuna inanmıyorum" dedi.