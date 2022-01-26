Düşen F-35 ABD ile Çin'i karşı karşıya getirdi! Zamana karşı yarış başladı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Googleda harıl harıl bunu arıyorlar Aşılar üstüne Covid geçirdim, ben artık dokunulmaz mıyımGoogle'da harıl harıl bunu arıyorlar! Aşılar üstüne Covid geçirdim, ben artık dokunulmaz mıyım?#Hibrit Bağışıklık
Nadal yine çıldırttı, kort karıştı 8 saniye...Nadal yine çıldırttı, kort karıştı! 8 saniye...#Rafael Nadal
Altın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak Fed’in kararı bekleniyorAltın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak! Fed’in kararı bekleniyor#Altın
İstanbul dev bir otoparka döndü Kar çilesi bugün de devam ettiİstanbul dev bir otoparka döndü! Kar çilesi bugün de devam etti#Hadımköy
Ataşehirde felaket Acı haber geldiiAtaşehir'de felaket! Acı haber geldii#İstanbul
Yeni araştırma sonuçları şaşırttı Omicron kapanların yüzde 65inde görüldüYeni araştırma sonuçları şaşırttı! Omicron kapanların yüzde 65'inde görüldü#OMICRON
Otogarda yasağı minibüsle deldiler, DHA kameralarına yakalandılar Görüntülendiklerini fark edince tepki gösterdiOtogarda yasağı minibüsle deldiler, DHA kameralarına yakalandılar! Görüntülendiklerini fark edince tepki gösterdi#İstanbul
Dünya diken üstünde: Yine karşı karşıya geldiler Zamana karşı yarış başladı...Dünya diken üstünde: Yine karşı karşıya geldiler! Zamana karşı yarış başladı...#ABD
Yoğun kar yağışı Türkiyeyi terk etmiyor 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılarYoğun kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Korkulu bekleyiş... 7 yıl sonra kontrolden çıktıKorkulu bekleyiş... 7 yıl sonra kontrolden çıktı!#Spacex
Tesla sitesinden duyurdu Türkiyede devreye alacak... İşte açıklanan 10 ilTesla sitesinden duyurdu! Türkiye'de devreye alacak... İşte açıklanan 10 il#Tesla
Yasemin Yalçın: Seda Sayan ile sınıf arkadaşıyızYasemin Yalçın: Seda Sayan ile sınıf arkadaşıyız#Yasemin Yalçın
Vitor Pereiraya bir şok daha Şehre indiğini öğrenince...Vitor Pereira'ya bir şok daha! Şehre indiğini öğrenince...#Vitor Pereira
12 ilde satışlar sürüyor İstanbula 3 yeni proje... Taksitler 604 TLden başlıyor12 ilde satışlar sürüyor! İstanbul'a 3 yeni proje... Taksitler 604 TL'den başlıyor#TOKİ Projeleri
Kimin sırrı deşifre oldu... Bu kadarına da pesKim'in sırrı deşifre oldu... Bu kadarına da pes!#Kim Jon Un
HABERLERDünya Haberleri

Düşen F-35 ABD ile Çin'i karşı karşıya getirdi! Zamana karşı yarış başladı...

#ABD#Çin#F35
Düşen F-35 ABD ile Çini karşı karşıya getirdi Zamana karşı yarış başladı...

Dün Güney Çin Denizi'ne düşen ABD filosunun en yeni savaş uçağı iki süper gücü tekrar karşı karşıya getirdi. Düşen uçağı denizin derinliklerinden çıkarmak için sır gibi saklanan bir operasyon başlatan ABD Çin'in uçağı daha önce bulmasından endişe ediyor. Analistler ise Çin'in kayıp F-35'e bir göz atmak isteyebileceği konusunda hemfikirler.

Haberin Devamı

 ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan F-35C dün Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü. Amerika Birleşik Devletler Donanması, savaş uçağını Güney Çin Denizi'nin derinliklerinden geri almaya çalışıyor. Analistler, Pekin tarafından yakından izlenecek operasyonun son derece karmaşık olacağını vurguluyor.

Gözden Kaçmasın

ABD F-35 savaş uçağı uçak gemisine inerken düştüABD F-35 savaş uçağı uçak gemisine inerken düştüHaberi görüntüle

100 MİLYON DOLARLIK ABD FİLOSUNDAKİ EN YENİ JET

Donanma'dan yapılan açıklamada tek motorlu hayalet avcı uçağı ve ABD Donanması filosundaki en yeni jet olan F-35C'nin Pazartesi günü rutin operasyonlar sırasında uçak gemisi USS Carl Vinson'a zorunlu iniş yaptığı sırada bir kaza yaşandığı belirtildi. 100 milyon dolarlık savaş uçağının, 100 bin tonluk uçak gemisinin uçuş güvertesine çarpmasının ardından 6 denizci ve uçağı kullanan pilot yaralandı.

Haberin Devamı

GÖZ KOKRKUTUCU GÖREV

Gemideki hasar sadece yüzeysel olsa da donanma şimdi F-35'i gezegendeki en tartışmalı sulardan geri çekmeye çalışmak gibi göz korkutucu bir görevle karşı karşıya.

SIR GİBİ SAKLANIYOR

Donanma, ilki 2019 yılında faaliyete geçen F-35C'nin kurtarma planı hakkında ayrıntı vermeyi reddediyor. ABD 7. Filosu sözcüsü Teğmen Nicholas Lingo, yaptığı açıklamada sadece "ABD Donanması, USS Carl Vinson'daki kazaya karışan F-35C uçağı için kurtarma operasyonu yapacak" dedi.

Düşen F-35 ABD ile Çini karşı karşıya getirdi Zamana karşı yarış başladı...

YENİ BİR KRİZE NEDEN OLUR MU?

Deniz Kuvvetleri, kazanın Güney Çin Denizi'nde nerede meydana geldiğini açıklamasa da, Pekin, 3,3 milyon kilometre kare su yolunun neredeyse tamamını kendi toprakları olarak kabul ediyor. ABD, Çin'in iddialarına itiraz ederek "özgür ve açık bir Hint-Pasifik" için Vinson gibi gemileri bu alanda konuşlandırıyor.

Çin sahil güvenlik gemileri, Güney Çin Denizi sularında sürekli mevcudiyetini sürdürdüğü için söz konusu operasyonun yeni bir kriz çıkarıp çıkarmayacağı merakla bekleniyor.

ÇİN DENİZALTILARINI DEVREYE SOKABİLİR

Analistler, Çin'in kayıp F-35'e bir göz atmak isteyebileceği konusunda hemfikirler. ABD Pasifik Komutanlığı'nın Hawaii'deki Müşterek İstihbarat Merkezi eski operasyon direktörü Carl Schuster, "Çin, denizaltılarını kullanarak onu bulmaya ve kapsamlı bir şekilde incelemeye çalışacak" dedi.

Haberin Devamı

Eski bir ABD Donanması kaptanı olan Schuster ise Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki toprak iddialarına dayanarak kurtarma hakları talebinde bulunabileceğini söyledi.

Düşen F-35 ABD ile Çini karşı karşıya getirdi Zamana karşı yarış başladı...

AYLARCA SÜREBİLİR

Schuster, ABD kurtarma gemilerinin bölgeye geçiş süresinin 10 ila 15 gün olduğunu belirterek F-35'in Güney Çin Denizi'nin ne kadar derininde olduğuna bağlı olarak operasyonun aylar sürebileceğini söyledi.

PEKİN'İN TAHAMMÜLÜ YOK

Singapur S. Rajaratnam Uluslararası Çalışmalar Okulu'ndan araştırma görevlisi Collin Koh, böyle bir operasyonun siyasi riskler doğuracağını iddia ederek, "Söz konusu operasyon ABD ile Çin gerilimini daha da kötüleştirme riskini doğurabilir. Pekin'in buna tahammülü olduğuna inanmıyorum" dedi. 

Gözden Kaçmasın

İngiltere Başbakanı Johnsondan Rusyaya işgal uyarısı: Birçok Rus annenin oğlu eve dönemeyecekİngiltere Başbakanı Johnson'dan Rusya'ya işgal uyarısı: Birçok Rus annenin oğlu eve dönemeyecekHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Koronavirüste yeni keşif: Antikor imzasıKoronavirüs'te yeni keşif: Antikor imzası!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Çin#F35

BAKMADAN GEÇME!

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Googleda harıl harıl bunu arıyorlar Süper bağışıklık hakkında her şey...

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Google'da harıl harıl bunu arıyorlar! 'Süper bağışıklık' hakkında her şey...

#Hibrit Bağışıklık
Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...

Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Googleda harıl harıl bunu arıyorlar Süper bağışıklık hakkında her şey...

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Google'da harıl harıl bunu arıyorlar! 'Süper bağışıklık' hakkında her şey...

#Hibrit Bağışıklık
Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...

Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...

#COVID-19