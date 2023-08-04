'Duş alırken sıcak suyu aniden soğuğa çevirdim, şimdi boynumdaki kırık nedeni ile felçliyim' Gizli tehlikeye böyle dikkat çekti...

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İskoçya'nın Edinburgh kentinde yaşayan 33 yaşındaki Adrian Scott'un 8 Temmuz'da yaşadığı akılalamaz olay İngiliz medyasının en çok konuşulan konularından biri oldu.

DUŞTAYKEN SICAK SUYU ANİDEN SOĞUK YAPTI, SAATLER SONRA KENDİNİ YERDE BULDU

Daha önce Afganistan'da da görev yapmış olan eski bir asker olan Scott Daily Record'a yaptığı açıklamada duş alırken sıcak suyu aniden soğuğa çevirdiğini ve kendini saatler sonra yerde yığılı olarak bulduğunu anlattı.



BOYNU KIRILDI: 12 HAFTA HAREKETE EDEMEYECEK

İlk başta bayıldığını düşünen Scott, sırtındaki ağrıyı hissetmesi ile beraber başını hareket ettiremediğini fark etti.

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Acilen hastaneye kaldırılan adamın boynunu kırdığı ve geçirdiği felç nedeni ile hareket edemediği söylendi.

Tedavisi devam eden adamın 12 hafta boyunca hareket edemeyeceği ve çalışamayacağı öğrenildi.

"SOĞUK DUŞUN BÖYLE BİR TEHLİKE OLUŞTURACAĞINI BİLMİYORDUM"

Doktorlar adamın duşta sıcak sudan soğuk suya yaptığı ani geçiş nedeni ile vücudunun şoka girdiğini belirtirken, yıllardır zinde olabilmek için sık sık soğuk su ile duş aldığını belirten Scott bunun büyük bir tehlike olduğunu doktorlarla konuştuktan sonra fark ettiğini söyledi.

Askerlik kariyeri bittikten sonra fiber mühendisi olarak hayatına devam eden Scott, tedavi masraflarını ödeyebilmek için arabasını satarken, kız arkadaşı Honor Jenkinson da Scott'a destek olabilmek için bir yardım kampanyası başlattı.



Soğuk duşun insanı dinçleştirdiği iddia edilse de su sıcaklığındaki ani değişiklikler kalp atış hızı ve kan basıncında tehlikeli değişikliklere neden olabilir. Bu reaksiyonlar da bayılmayı hatta kalp krizini tetikleyebilir.