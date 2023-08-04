İphone kullanıcıları silinen mesajları böyle görebilir! 3 milyon kişi izledi: 'Bu hile ilişki bitirir'

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Telefonunu eline aldığında silinmiş bir mesaj görmek birçok kullanıcı için sinir bozucu olabilir.

Ancak mesaj gönderip anında pişman olan ve mesajları silme özelliğine güvenen kullancılar İPhone'da çıkan gizli bir hile nedeni ile artık çok daha dikkatli olmak zorunda...

3 MİLYON KİŞİ İZLEDİ: BU HİLE İLİŞKİ BİTİRİR

ABD'li TikTok kullanıcısı @kaansanity, İphone kullancılarının silinen mesajlarını birkaç tıklama ile kurtarabileceği bilinmeyen bir özelliği takipçileri ile paylaştı.





TikTok'ta 3 milyon kişinin izlediği video sosyal medyada adeta fırtına estirdi. Birçok kullanıcı bu özelliğin ilişkileri bitirebilecek bir potansiyele sahip olduğunu iddia etti.



ADIM ADIM ANLATTI

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iPhone'larda az bilinen özellikleri ve ipuçlarını paylaşması ile tanınan TikTok kullanıcısı bu özelliğinde çoğu kişi tarafından bilinmediğine dikkat çekerek "Birinin size gönderdiği metin mesajlarını silmiş olması önemli değil, onları hala görebilirsiniz." diyerek atılması gerekenb adımları şöyle anlattı;

-Telefonunuzdan Ayarlar'a ardından da Icloud'a girin

-Tümünü göster seçeneğinden Mesajlar sekmesine girin

-Depolamayı Yönet seçeneğinden Popüler Yazışmalar'ı seçin

-Mesajlaşmaya tıklayın, şimdi silinen mesajları görebilirsiniz.



Telefonunuza erişebilen herkesin silinen metinleri görmesine izin veren basit yönetem 85 binin üzerinde beğeni aldı.

Özelliği deneyen kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kullancılardan birisi 'İlişkisi olan herkes şu anda kavga ediyor' derken, başka bir kullanıcı, '5…4…3…2… ve biten ilişkiler' yazdı.

Bu özelliği geç öğrendiği için üzülen bir kullanıcı eski sevgilisinin mesajlarını okuma fırsatını kaçırdığından şikayet ederken, bir diğeri ise "Yemin ederim İPhone'lar kimsenin bilmediği en büyük şifreler sahip" dedi.



TikTok kullanıcısının paylaştığı İphone özelliği dış basında da dikkat çekti...

