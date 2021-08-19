Dünyayı şoke eden anlar... Afganlar bebeklerini Taliban'dan kurtarmak için dikenli tellerin üzerinden attı!

Pazar günü başkent Kabil' girerek ülkenin yönetimini ele geçiren Taliban'ın ılımlı açıklamalarına rağmen pek çok kişi çareyi ülkeden kaçmak veya saklanmakta buldu. Ülkeye tamamen kaos hakim olurken özellikle başken Kabil'deki havaalanı ülkeden ayrılan batılı güçlerin uçaklarına binmek için ölümü bile göze alan Afgan vatandaşlarıyla dolup taşıyor.

NATO, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada Kabil Havaalanı'nda pazar gününden beri 12 kişinin hayatını kaybettiği, alanda açılan uyarı ateşleri ve yaşanan izdihamın bu ölümlere sebep olduğunu söylemişti.

Protestoculara ateş açarak dün üç kişinin ölümüne neden olan Taliban, kimseye zarar verme niyetinde olmadıklarını belirterek, ülkeyi terk etmek için havalimanında bekleyen Afganlara evlerine dönme çağrısı yapmıştı.

Öte yandan bugün kutlanan Afganistan Bağımsızlık Günü'nün Taliban karşıtı protestoları artırabileceği belirtilirken, ABD ve diğer Batılı ülkeler vatandaşlarını ve bazı Afganları ülkeden tahliye etmek için girişimlerini hızlandırdı.

Kabil Havaalanı ise hala kaçmak isteyen, kendileri ülkeden ayrılamasa bile bebek ve çocuklarını batılılarla ya da ülkeden ayrılma izni bulunan Afganlarla birlikte yurt dışına çıkarmak isteyen Afgan vatandaşlarıyla dolu.

Havaalanında yaşanan izdihamlar çevrede bulunanların hayatını tehlikeye atacak düzeye gelse de herkes ölümü göze alarak kaçmaya çalışıyor. Havalanına giden çaresiz Afganlar, başta da küçük çocuğu olan kadınlar Amerikan askerleri kalabalığı dağıtmak için eli silahlı şekilde beklerken bebeklerini dikenli tellerin üzerinden atarken görüntülendi. İngiliz savunma bakanı Ben Wallace, Çarşamba günü İngiliz ve Alman pasaport sahiplerinin geçemediği ve uçakların yarı boş kalktığı yönündeki haberlerin ardından, batılıların Taliban'ın havaalanı çevresindeki çelik çemberinden geçmesine izin verildiğinde ısrar etti. İngiliz savunma bakanı, "Eve tek bir boş uçak göndermedik" diye ekledi ve "Uçaklarımızda mümkün olan her alanı kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Wallace ayrıca, refakatçisi olmayan çocukların ülke dışına çıkan uçuşlara alınmayacağını söyleyerek, insanları bebeklerini havaalanı yerleşkesindeki İngiliz birliklerine vermemeye çağırdı.

Ancak başka çareleri kalmadığını düşünen Afganlar yine de hem kendilerinin hem de çocuklarının hayatını tehlikeye atarak bebeklerini dikenli tellerin üzerinden diğer tarafa geçmek için umarsız bir yarışa girişti.

Olay anının görüntüleri saniye saniye kaydedilerek haber kanallarında ve sosyal medya platformlarında defalarca paylaşıldı ve Afgan haklının yaşadığı korku ve çaresizlik bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

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