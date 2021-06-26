Dünyayı sarsan cinayette flaş gelişme! Kocası tarafından katledilen kadının günlüğü ortaya çıktı

İngiltere, Yunan kocası tarafından vahşice katledilen 20 yaşındaki Caroline Crouch'un yasını tutuyor. Geçtiğimiz günlerde işlenen cinayet ülke gündemindeki yerini korurken, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Glika Nera kasabasındaki villada yaşanan cinayet günlerdir kamuoyunu meşgul ediyordu. Caroline Crouch (20) ile helikopter pilotu Babis Anagnostopulos (32) 4 yıl önce Alonisos adasında tanışmış ve 2 yıl önce evlenmişlerdi. Çevresinde çok mutlu bir aile olarak bilinen çiftin, geçen yıl da bir kız çocuğu olmuştu. Çiftin 11 Mayıs’ta villasından gelen gürültü üzerine olay yerine gelen polis, korkunç gerçekle karşılaştı, cinayetin ortaya çıkan yeni detayları ise adeta duyanları şoke etti.

Vahşice katledilen 20 yaşındaki Caroline Crouch'un ölümü İngiltere gündemindeki yerini korurken, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, polis akıllı saat verilerini inceleyerek cinayet ile ilgili yeni bulgulara ulaştı. Buna göre, Crouch'un kocasının iddia ettiğinin aksine uykusunda boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Talihsiz kadının akıllı saatinden alınan verileri inceleyen adli tabip, Crouch'un uyuduğu sırada nefesinin kesildiğini belirledi. Yunanistan vatandaşı olan katil koca cinayeti kavga ettikleri sırada, bir sinir anında işlediğini iddia ediyordu.

Eşinin cenazesinde ağlayarak timsah gözyaşları döken cani koca Babis ifadesinde, "Alt katta kanepede uyumuştum. Sabah eve silahlı 2 kişinin girdiğini gördüm. Beni yere yatırıp bağlayıp üst kata çıktılar. Caroline bağırıp, direniyordu. Bir süre sonra sesler kesildi. Soyguncular eşimi boğup öldürdü. Evdeki 10 bin Euro’yu ve ziynet eşyalarını alıp kaçtılar" demiş ve karısının ölümüne hırsızlık süs vermeye çalışmıştı. Babis daha sonra ifadesini değiştirerek cinayeti bir anlık öfke patlamasıyla işlediğini iddia etmişti.

Son bulgular cinayetin bir anlık öfke patlaması ile değil planlı bir şekilde işlendiğini gözler önüne serdi. İngiliz basını ise Crouch'un ailesinin kadının mezar taşındaki düğün fotoğrafını kaldırmayı planladığını yazdı.

Öte yandan Crouch'un günlüklerini inceleyen polis, çiftin bir süredir şiddetli kavgalar ettiğini belirledi. Polis günlükle ilgili detayların davanın selameti için saklı kalması gerektiğini bildirirken talihsiz kadının çektiği acıları döktüğü satırlar ise İngiliz Metro gazetesinde yayınlandı.

GÜNLÜĞÜNDEN SATIRLAR YAYINLANDI

Habere göre, İngiliz kadın Aralık 2019'da hamileyken şunları yazdı;

'Bugün yine kavga ettik. Bu seferki ciddiydi. Ona vurdum ve bağırdım. O da kapıyı kırdı. Ondan ayrılmayı düşünüyorum.'

Caroline doğum yaptıktan sonra, temmuz ayında ise günlüğüne şu satırları kaydetti: 'Bugün küçük bebeğim bir aylık oldu. Ve bugün Babis'e ayrılmak istediğimi söyleyeceğim gün olacak.'

Talihsiz kadın yazdıklarına şöyle devam ediyor: 'Babis hastaneden döndükten sonra ona söyledim. Ayrılmak isteyip istemediğimi sordu. Birçok gözyaşı ve bağırış çağırışla birlikte onu terk edeceğimi söyledim.'

Başına geleceklerden habersiz genç kadın ayrılık kararını erteleyişini de bu sözlerle açıklamış: 'Aslında ayrılığa daha önce karar vermiştim ama hamile kalınca kızımız babasız büyümesin diye bundan vazgeçtim.'

CANİ KOCA HAPİSHANEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Karısını acımadan öldüren ve cinayeti örtbas etmeye çalışan cani koca 33 yaşındaki Babis Anagnostopoulos, Yunanistan'ın kötü koşullarıyla ün kazanmış Korydallos hapishanesinde bahçede egzersiz yaparken görüntülendi. Korydallos'da mahkumların çok kötü şartlar içinde yaşadığı biliniyor ve hatta Yunan hükümeti bu konuda birçok eleştiri alıyordu.

Ancak Daily Mail'de yer alan habere göre Babis Anagnostopoulos, kendisine sağlanan VIP hizmetle kendi duşu, tuvaleti, koltuğu ve hatta televizyonu olan ve geniş pencereleri bulunduğu için bol ışık olan rahat bir hücrede kalıyor.

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