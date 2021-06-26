MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdalet Bike’nin ölümündeki düğüm çözülüyor... İşte cinayet silahı: Jaguar
GeriGündem Adalet Bike’nin ölümündeki düğüm çözülüyor... İşte cinayet silahı: Jaguar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 26.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Adalet Bike’nin ölümündeki düğüm çözülüyor... İşte cinayet silahı: Jaguar

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Adalet Bike’nin ölümündeki düğüm çözülüyor... İşte cinayet silahı: Jaguar

Büyükçekmece’de otomobilde sohbet ettiği erkek arkadaşı Gökhan Denli ile birlikte öldürülen Adalet Bike’nin eşi Mahmut Bike, kayınpederi ve 2 kayınbiraderi tarafından kaçırıldığı Jaguar otomobille defalarca ezildiği ortaya çıktı. Otomobildeki hasarın da Adalet Bike’ye çarpıp üzerinden geçerken oluştuğu belirlendi.

Bir çocuk annesi Adalet Bike, geçen pazar günü erkek arkadaşı Gökhan Denli ile buluştu. İkili Büyükçekmece Kültür Park yanına park ettikleri otomobilde sohbet ediyorlardı. Bu sırada arkalarına Jaguar marka otomobil yanaştı. Otomobilden inen 4 kişi, Gökhan Denli’yi defalarca bıçakladı, sonra da 7 el ateş ederek öldürdü. Adalet Bike’yi zorla Jaguar’a bindiren saldırganlar kaçtı. Adalet Bike’nin parçalanmış haldeki cesedi de olaydan birkaç saat sonra D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde bulundu. Olay yerindeki kamera görüntülerinden ve Jaguar’ın plakasından yola çıkan polis, çifte cinayeti Adalet Bike’nin eşi Mahmut Bike ile kayınpederi ve 2 kayınbiraderinin işlediğini tespit etti. Ancak saldırganlara henüz ulaşılamadı.

Jaguarlı katil eşi çıktı
Jaguarlı katil eşi çıktı

DEFALARCA EZMİŞLER

Adli Tıp Kurumu ve polis kriminal laboratuvarında yapılan incelemeler, Adalet Bike’nin ölümüyle ilgili korkunç gerçeği gün yüzüne çıkarttı. Adalet Bike’ye otomobilde bıçakla derin kesikler atılarak işkence edilmiş, ardından da Jaguar marka otomobille defalarca üzerinden geçilerek öldürülmüştü.

Adalet Bike’nin ölümündeki düğüm çözülüyor... İşte cinayet silahı: Jaguar

Polis, katillerin Adalet Bike ile Gökhan Denli’yi nasıl bulduklarını da ortaya çıkarttı. İddiaya göre, Adalet Bike’nin sırdaşı olan kadın akrabası baskı sonucu ikilinin yerini söyledi.

Çifte cinayet dehşeti
Çifte cinayet dehşeti

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi