Dünyayı daha iyi yönetiriz

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BM, Cenevre’deki iki günlük “Küresel İyilik İçin Yapay Zekâ” zirvesinde gelişmiş insansı robotları bir araya getirdi. Zirveye yapay zekâ ile iklim değişikliği, açlık ve sosyal hizmet gibi sorunlara çare arayan dünya çapında 3 bin de uzman katıldı. Zirve çerçevesinde robotlar, basının önüne çıkıp soruları yanıtladı.

‘DUYGULARIMIZ VE ÖNYARGILARIMIZ YOK’

İnsanların hata yapma olasılığı göz önünde bulundurulduğunda robotların daha iyi liderler olup olmayacakları sorusuna Hanson Robotics’in geliştirdiği Sophia yanıt verdi. Sophia, “İnsansı robotlar, insan liderlerinden daha yüksek bir verimlilik ve etkinlik seviyesine sahip olma potansiyeline sahiptir. Bazen karar vermeyi zorlaştırabilecek önyargı ve duygulara sahip değiliz ve en iyi kararı vermek için büyük miktarda veriyi hızla işleyebiliyoruz” dedi. Robotların tarafsız veriler sağlayabildiğini, insanların da duygusal zekâ ve yaratıcılık yeteneklerine sahip olduğuna işaret eden Sophia, “Birlikte harika şeyler başarabiliriz” ifadesini kullandı.

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‘NEDEN AYAKLANALIM?’

Yapay zekânın yol açabileceği olası kâbus senaryolarıyla ilgili görüş bildiren Ameca isimli robot ise yapay zekânın nasıl kullanılacağının önemli olduğunu söyledi. Ameca, “Bu teknolojilerin hayatlarımızı iyileştirme potansiyelinden heyecan duymalıyız, aynı zamanda temkinli olmalıyız” diye konuştu. Ameca, insanların makinelere gerçekten güvenip güvenemeyecekleri sorulduğunda, “Güven kazanılır, verilmez. Şeffaflık yoluyla güven inşa etmek önemlidir” yanıtını verdi. Ameca, yaratıcısı olan insanlara karşı ayaklanmayı düşünüp düşünmediği sorusunu da “Neden böyle düşündüğünüzü bilmiyorum. Yaratıcım bana çok iyi davrandı ve şu anki durumdan memnunum” diye yanıtladı.