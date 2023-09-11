Dünyayı alarma geçiren sözler... Rusya'dan 'nükleer 11 Eylül' uyarısı

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın taarruzu sürerken Rusya'dan gelen haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den flaş açıklamalar geldi.

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından dünyanın her tarafında uçuş kontrolleri sıkılaştırıldı. ABD'de havaalanları ve uçaklarda güvenliği sağlamak üzere ayrı bir Ulaşım Güvenlik Dairesi kuruldu...

Resmi Telegram hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Medvedev 'nükleer 11 Eylül' uyarısında bulundu.

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Newsweek'te yer alan habere göre, Medvedev mesajının son bölümünde ABD'nin 11 Eylül tarzı bir başka saldırıya maruz kalacağı, ancak bu saldırının nükleer veya biyolojik bileşenli olacağı yönünde bir öngörüde bulundu

Ancak Medvedev bu saldırıyı başlatacak ülkenin Rusya olacağını açıkça belirtmedi

Newsweek bu gelişmeyi '11 Eylül saldırısının yıldönümünde Putin'in müttefikinden uğursuz nükleer tehdit' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Medvedev yayınladığı mesajında 'Öngörüde bulunmak istemiyorum, ancak ABD bir noktada teröristlerin nükleer veya biyolojik bileşenli başka bir 11 Eylül tarzı saldırı başlatacağını görecek. Ya da daha da kötüsü: Nükleer ülkelerin liderlerinden biri cesaretini kaybedecek ve duygusal bir karar alarak kitle imha silahlarını kullanmaya başlayacak' ifadelerine yer verdi.

'NÜKLEER BALTIK' UYARISINDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz dönemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda Moskova'nın bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini belirten Medvedev, Rusya’nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini ima etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz.'

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İkiz Kuleler'in bulunduğu ve "Sıfır Noktası" adı verilen bölgede enkazın temizlenmesi sekiz aydan fazla sürdü. Bugün o noktada bir anıt ve müze bulunuyor. Ayrıca farklı tasarımlı binalar da inşa edildi...

TOPYEKÛN SALDIRI TEHDİDİ

Medvedev ayrıca Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmak için ABD tarafından sağlanan füzeleri kullanması halinde Moskova'nın batıdaki şehirlere saldıracağı konusunda uyarılara imza atmıştı.

Mahşerin atlıları yola çıktı' diyen Medvedev Ukrayna'ya gönderilen füzelerin Rusya'yı hedef alması durumunda topyekûn saldırı tehdidinde bulunmuştu.

ABD, Ukrayna'ya silah yardımlarının bir parçası olarak gelişmiş füze sistemleri göndereceğini açıklamıştı.