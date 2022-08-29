Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

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İki yıldır hayatımızı alt üst eden koronavirüs pandemisinde tam rahat bir nefes almaya hazırlanırken, Omicron'un alt varyantı BA.4 ve BA.5 hepimiz için yeniden endişe kaynağı oldu.

Bulaşıcılığı son derece yüksek olan ve çoğu ülkede baskın varyant haline gelen BA.4 ve BA.5'in hem doğal bağışıklık hem de aşı ile sağlanan bağışıklıktan kaçmayı başardığının ortaya çıkması ile aşı üreticileri yeniden kolları sıvadı.

Hem Moderna hem de Pfizer-BioNTech mevcut aşılarını Omicron'a göre uyarlarken, herkesin merakla beklediği aşılar için beklenen haber bugün geldi.

FDA AŞILARI BU HAFTA ONAYLAYACAK

Wall Street Journal Gazetesi'nin yayınladığı yeni bir rapora göre, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) yeni koronavirüs aşılarını bu hafta onaylaması bekleniyor.

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Yeni aşılar mevcut koronavirüs aşılarının içeriği ile aynı sadece Omicron varyantı üzerinde etkili olması için bir kaç küçük değişiklik içeriyor. Bu nedenle de onay süreçleri daha önceki aşılara göre daha hızlı ilerledi.



Moderna önümüzdeki birkaç hafta içinde aşıları tedarik edebileceğini açıkladı. Ancak bu aşıları hangi ülkelerin alacağı henüz bilinmiyor.

GRİP AŞILARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELERE BENZİYOR

FDA söz konusu aşıların insanlar üzerinde test edilmesini beklemeden, fareler üzerinde yapılan deneylerden elde edilen verileri kullanacak.

FDA Komiseri Dr. Robert Califf konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Milyonlarca kişiye uygulanan mevcut mRNA Kovid-19 aşılarından elde edilen kanıtlar bize aşıların güvenli olduğunu gösteriyor" dedi.

Mevcut aşıları farklı suşlara karşı koruma sağlayacak şekilde güncellemenin, aşı içeriğinde bir değişiklik gerektirmediğini vurgulayan Califf, bu durumun grip aşılarında yapılan yaygın bir uygulama olduğunu belirtti ve ekledi;

"FDA, yıllık grip aşısında olduğu gibi aşılardaki suş değişikliklerini gözden geçirme konusunda geniş deneyime sahiptir."



Avrupa İlaç Ajansı (EMA) güncellenen aşıların sonbahara kadar onaylanacağını duyurmuştu.

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İNGİLTERE ONAYLAYAN İLK ÜLKE OLDU

Hem Moderna hem de Pfizer-BioNTech'in Omciron varyantı için güncellediği aşıların onaylanması ile önümüzdeki sonbaharda yoğun bir aşılama kampanyasının başlaması bekleniyor.



İngiltere, ABD merkezli Moderna şirketinin geliştirdiği, hem orijinal koronavirüse hem de virüsün Omicron varyantına karşı geliştirilen aşıyı onaylayan ilk ülke oldu.

Moderna'dan sonra Pfizer'in da bu ay içinde insan denemelerine başlaması bekleniyor.

Vanderbilt Üniversitesi'nden Profesör William Schaffner klinik deneyler yapmanın uzun zaman aldığına dikkat çekti ve "Klinik-deneme sonuçlarını bekleseydik, aşılar ancak baharda gelirdi. Bu aşılar sadece daha önce kullandığımız aşıların bir güncellemesi" dedi.