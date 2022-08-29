'Concorde'un oğlu' için geri sayım... İstanbul - New York 5 saate düşecek! Bilet fiyatları belli oldu

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Süpersonik seyahat geri dönüyor. 'Concorde'un Oğlu' olarak adlandırılan süpersonik jet için geri sayım başladı.

Boom Supersonic tarafından üretilen Overture, en hızlı ticari jetlerin iki katından fazla olan yaklaşık 2 bin kilometre hıza ulaşarak hava yolculuklarının süresini hatırı sayılır düzeyde azaltacak.

21 Haziran 1976 hizmete giren Concorde'un son ticari seferi, 24 Ekim 2003'te Londra - New York arasında yapıldı.

Söz konusu uçağın kullanıma girmesi ile şu anda 10 saat 40 dakika olan İstanbul New York uçuşunun 5 saate düşecek.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 2029 yılında ilk seferini yapması beklenen uçak için American Havayolları harekete geçti.

Şirket salı günü 20 adet 65-80 arasında bir yolcu kapasitesine sahip Overture siparişi verdi.

Daha önce Virgin Atlantic 10 adet, United Havayolları ise 15 adet Şirket şimdiye kadar 6 milyar dolarlık ön sipariş aldıklarını duyurdu.

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BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Aynı habere göre, Londra New York arası uçuş için yolcuların tek yön için 1750 sterlin ( 27 bin 140 lira) ödemeleri gerecek.

Overture'un özellikleri şöyle;

Uzunluk: 201 fit

Kanat Açıklığı: 106 fit

Yükseklik: 36 fit

Menzil: Tam yük ile 4 bin 250 mil

4 MOTORLU TASARIM

Uçağın 4 motorlu tasarımı gürültüyü azaltırken havayolu operatörlerinin maliyetlerini de düşürecek.

60 bin fit yükseklikte uçabilecek uçakta ilk kez 'gürültü azaltma sistemi' de kullanılacak.

Şirket Overture'ın gövdesini performansına katkıda bulunmak amacıyla mümkün olduğunca aerodinamik olarak tasarladı.

Uçak geleneksel malzemelerden daha hafif ve daha güçlü karbon kompozit malzemelerden üretilecek ve yakıt olarak yüzde yüz sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanılacak.